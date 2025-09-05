Nájmy v univerzitných mestách stúpli, odborníčka odporúča vysokoškolákom sporenie alebo investovanie

Nájmy bytov ponúkajú pre študentov viac pohodlia, ale musia si siahnuť hlbšie do vrecka. Táto otázka je aktuálna najmä pre vysokoškolských študentov, ktorí nemajú nárok na internát, alebo im ho z kapacitných dôvodov nepridelili. Keďže väčšina študentov nemá stabilný príjem, spoliehať sa na hypotéku a bývanie vo vlastnom nemôžu.
Zvýšenie nájmov
„Pri hypotekárnom úvere je podmienkou pravidelný príjem, preto študenti bez príjmu môžu o hypotéku požiadať až po tom, čo budú minimálne tri mesiace zamestnaní,“ priblížila odborná garantka pre retailové a korporátne úvery v spoločnosti Universal maklérsky domZuzana Pašková. Možnosťou pre nich je tak najmä nájom, no ako podotýka odborníčka, počítať musia s tým, že v univerzitných mestách ceny stúpli.
„Ceny prenájmov bytov na Slovensku od začiatku roka zaznamenali miernejší nárast ako po minulé roky. Vyšší rast bol zaznamenaný pri jedno a dvoj-izbových bytoch, ktoré sú vhodné pre mladé rodiny a študentov, ktorí uprednostňujú menšiu komunitu,“ konštatuje Pašková s tým, že pri trojizbových bytoch bola od začiatku roku zaznamenaná stagnácia cien a v niektorých regiónoch dokonca pokles, s výnimkou Prešova.
Priemerná cena
Priemerná cena mesačného nájomného za byt na Slovensku je 727 eur. V Bratislave sa priemerné nájomné pohybuje na úrovni 890 eur za mesiac. „Výška prenájmu závisí od lokality, vybavenia a najmä počtu izieb. Ceny nájmov za jednoizbový byt sú približne 600 – 800 eur za mesiac, za trojizbový byt zvyčajne 1 000 až 1 500 eur mesačne. V prémiových lokalitách je to samozrejme viac,“ doplnila.
Práve viacizbové byty sú pre študentov často zaujímavou voľbou. Dôvodom je predovšetkým zvyšovanie cien energií a nájomného, ktoré si v spoločnom byte môžu medzi sebou rozdeliť. „Okrem finančnej úspory zohráva úlohu aj spoločenský aspekt a flexibilita v prípade zmeny nájomníka,“ doplnila Pašková.
Rozdiely v mestách
Kým Bratislava patrí k najdrahším, ďalšie univerzitné mestá ponúkajú dostupnejšie bývanie. Napríklad ceny nájmov v Košiciach sa podľa údajov Universal maklérsky dom pohybujú pri jednoizbovom byte od 400 až 500 eur za mesiac a pri trojizbovom byte od 600 až 900 eur za mesiac. V univerzitnom Prešove je cena nájmu za jednoizbový byt 300 až 400 eur za mesiac, za trojizbový je to v rozmedzí 500 až 700 eur mesačne.
„Podobná cenová úroveň je aj v Žiline, kde je nájomné za jednoizbový byt 400 až 500 eur za mesiac a za prenájom trojizbového bytu si študenti zaplatia 700 až 1 000 eur mesačne,“ približuje Pašková. Prenájom jednoizbového bytu v Banskej Bystrici vyjde 400 až 500 eur mesačne a trojizbového bytu 700 až 900 eur za mesiac. „Vývoj cien prenájmu na zvyšok roka bude pokračovať v stabilizácii a miernom raste, neočakáva sa extrémny rast ako posledné roky,“ dodáva s tým, že Bratislava bude naďalej drahá.
Svet financií
Kým študenti nárok na hypotéku pri nestabilnom príjme nemajú, odborníčka podotýka, že doktorantom na doktorandskom štúdiu sa už štipendium ako príjem započítava. „Banky akceptujú tento príjem po troch mesiacoch. Podmienkou je denné štúdium a banky vyžadujú potvrdenie a výpisy z účtu,“ vysvetľuje Pašková. Ako dodáva, aj vysokoškoláci by sa už mali zamýšľať nad vlastným bývaním.
Hoci väčšina z nich ešte nemá stabilný príjem, niektorí už pracujú popri štúdiu, využívajú možnosť zárobku na brigádach, sezónnych prácach, a majú tak možnosť odkladať si menšie sumy bokom. „Pre študentov nie je dôležité, koľko si môžu odložiť. Dôležité je začať a naučiť sa, ako funguje svet financií. Kombináciou sporenia a jednoduchého investovania si môžu mladí ľudia vybudovať zdravý finančný základ – a v budúcnosti mať reálnejšiu šancu na vlastné bývanie,“ doplnila odborníčka.
Sporenie alebo investovanie
Riešením môže byť stavebné sporenie, ako aj investovanie, napríklad cez ETF fondy. „Výhodou stavebného sporenia je nízke riziko, vklady do 100-tisíc eir sú chránené zo zákona a sporiteľ má možnosť získať štátnu prémiu. Nevýhodou je flexibilita, strata bonusu pri výbere a nižší výnos,“ konštatuje odborníčka s tým, že ETF fondy sú zaujímavejšie, čo sa týka výnosu a flexibility. Nevýhodou sú výkyvy na trhu a sú vhodné pre tých, ktorí znesú vyššie riziko.
Ak má podľa nej študent jasno, že si chce v horizonte piatich rokov kúpiť nehnuteľnosť, stavebné sporenie je vhodné ako doplnkový, bezpečný spôsob šetrenia. „Na dlhší horizont viac ako 10 rokov sú však ETF fondy oveľa efektívnejšie,“ dodáva Pašková. Vzhľadom na to, že sú dostupné online a klienti do nich môžu investovať cez mobilné a bankové aplikácie, sú atraktívne práve pre mladšiu generáciu.