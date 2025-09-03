Krátkodobý prenájom cez ubytovacie platformy. Zlatá baňa alebo starosti navyše?

Krátkodobý prenájom bytu či apartmánu cez Airbnb alebo Booking naberá čoraz viac na popularite. Jeho nespornou výhodou je vyšší výnos v porovnaní s klasickým nájmom. Okrem časovej náročnosti však prináša majiteľovi tiež určité riziká a povinnosti.
Dôležité je pamätať na to, že každý turistický nájom je zároveň podnikateľskou činnosťou. S tým súvisí viacero povinných administratívnych úkonov, vrátane povinností voči daňovému úradu. Prevádzku je navyše nutné oznámiť na príslušnom mestskom alebo miestnom úrade.
Za porušenie povinností hrozia pokuty
„Krátkodobý prenájom nehnuteľnosti je považovaný za podnikanie, a preto je pre jeho výkon potrebná živnosť alebo prevádzka prostredníctvom právnickej osoby, spravidla spoločnosti s ručením obmedzeným,“ približuje Erik Schwarcz z advokátskej kancelárie Fairsquare.
Za porušenie registračných povinností hrozia vysoké pokuty. „V prípade porušenia povinností hrozia sankcie. Neoprávnené podnikanie môže byť dokonca pri splnení viacerých aspektov považované za trestný čin,“ upozorňuje advokát.
Daňové priznanie a platenie dane
Každý, kto poskytuje krátkodobý nájom, musí podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu. Erik Schwarcz zdôrazňuje, že obchádzanie tejto povinnosti sa nevypláca. Platformy ako Airbnb a Booking sú totiž od začiatku roku 2023 povinné hlásiť príjmy svojich klientov Finančnej správe SR.
Z prenocovania je navyše potrebné odviesť aj daň za ubytovanie. „Jej výšku stanovuje všeobecne záväzné nariadenie obce alebo mestskej časti,“ vysvetľuje advokát. Daň sa väčšinou pohybuje od jedného do troch eur za noc. V bratislavskom Starom Meste je to napríklad 3,50 eura za noc.
V daňovom priznaní je možné si uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 percent z príjmov, najviac však do 20-tisíc eur ročne, prípadne skutočné výdavky. Odborník približuje, že do nich možno zahrnúť všetky náklady súvisiace s podnikaním. V tomto prípade najmä náklady na prevádzku bytu alebo apartmánu.
Poskytovateľ turistického prenájmu musí mať rovnako ako ostatní podnikatelia zavedený podnikateľský účet. Aj v tomto prípade sa uplatňuje transakčná daň vo výške 0,4 percenta z bezhotovostných platieb a 0,8 percenta pri výbere z hotovosti. Zrážku dane zabezpečuje automaticky banka.
Ekonomicky výhodné podnikanie
S turistickým prenájmom bytu alebo apartmánu je teda spojených viacero povinností. Napriek tomu môže byť takéto podnikanie ekonomicky výhodné.
„V Bratislave, v nehnuteľnostiach vhodných na krátkodobé ubytovacie služby, pri dobre nastavenej stratégii a kvalitnej lokalite, môže byť príjem majiteľa 1,5 až 2,2-násobne vyšší než pri dlhodobom prenájme,“ uvádza prenajímateľ Robert Čambal zo spoločnosti Staywell.
Napríklad za byt v centre Bratislavy, ktorý by sa dlhodobo prenajímal v čistom za 1350 eur, môže majiteľ cez Airbnb alebo Booking po zaplatení provízie platforme vygenerovať mesačne 2-tisíc až 3-tisíc eur, v závislosti od sezóny a obsadenosti.
„Netreba však zabúdať na vyššiu časovú náročnosť, sezónnosť a náklady na služby ako upratovanie, bielizeň, provízie platformám a správu,“ dodáva Čambal. Zároveň pripomína, že služby ako správa profilu na platformách, ako aj drobné administratívne úkony a údržbu je možné outscourovať.
Krátkodobý prenájom je podľa neho ideálny pre vlastníkov, ktorí sú aktívni, zodpovední a s citom pre detail. „Mali by však svoju nehnuteľnosť vnímať ako investíciu, nie len ako pasívny príjem,“ uzatvára s tým, že majiteľ nemusí byť hoteliér ani marketér, ale mal by mať podnikavého ducha, byť kreatívny a flexibilný.