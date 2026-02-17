Koniec hanby Bratislavy? V lokalite Kamenného námestia sa začali stavebné práce - FOTO

Kamenné námestie v centre Bratislavy vnímajú obyvatelia a návštevníci dlhodobo ako hanbu hlavného mesta. To by sa malo v najbližších mesiacoch zmeniť. V okolí bývalého hotela Kyjev v týchto dňoch začínajú stavebné práce, ktoré realizuje spoločnosť Spoločnosť SK Centre, člen skupiny Lordship group.
Súčasťou plánovaných zmien v blízkosti Kamenného námestia je revitalizácia priestoru medzi ulicami Rajská a Cintorínska, kde má vzniknúť Námestie umelcov. To sa má stať plnohodnotným mestským námestím slúžiacim verejnosti, oddychu a kultúre. V pláne je aj citlivá obnova bývalého hotela Kyjev.
Grafický komunitný plot
Na mieste, kde vznikne Námestie umelcov, sa objavil prvý symbol nového projektu Arteria – grafický komunitný plot. „Ten sa stáva verejnou platformou na otázky, odpovede a predstavy Bratislavčanov o tom, ako má nový verejný priestor vyzerať,“ priblížil investor. Tento projekt sa tak začína dialógom.
„Koncept Arterie vznikol z rešpektu k histórii a štruktúre územia – od pôvodnej mestskej zástavby cez modernistické zásahy 60. a 70. rokov až po dnešný stav, ktorý mnohí vnímajú ako nedoriešený,“ dodáva investor. Cieľom je, aby sa z dlhodobo zanedbaného priestoru stalo atraktívne miesto pre obyvateľov a návštevníkov centra.
Autorkou celej vizuálnej identity územia je slovenská výtvarníčka a dizajnérka Mikina Dimunová. „Plot je dočasná membrána medzi tým, čo tu bolo a tým, čo vznikne. Nemá byť bariérou, ale rozhraním,“ vysvetľuje umelkyňa. Plot má podľa nej pripomínať, že za ním vyrastú novú vrstvy mesta.
Na tvorbe odkazov pre komunitný plot sa podieľali ďalší lokálni umelci, ale aj obyvatelia Bratislavy všetkých vekových kategórií. Plot zhromažďuje odpovede na otázky, koho by chceli ľudia na tomto mieste stretnúť, ako si predstavujú dokonalého suseda, akú superschopnosť by malo mať toto miesto, alebo aké zážitky by chceli zažiť.
Je prvým krokom k budúcej transformácii územia. „Zároveň je signálom nového prístupu k mestskému rozvoju,“ doplnil investor s tým, že Arteria sa má stať novou mestskou tepnou, nie iba tranzitným územím.