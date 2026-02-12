Centrum Bratislavy sa postupne mení. Zanedbané priestory dostanú novú tvár - FOTO

Magistrát začal s rekonštrukciou Námestia SNP. V blízkosti bývalého hotela Kyjev vzniká Námestie umelcov.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
3 min. čítania
Živé námestie
Bratislava spúšťa prvú etapu projektu Živé námestie, ktorý prinesie zásadnú premenu centrálneho verejného priestoru - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Foto: www.facebook.com
Bratislava Projekty Regionálne správy z lokality Bratislava

Bratislava koncom minulého roka začala s veľkou premenou svojho centrálneho verejného priestoru v rámci projektu s názvom Živé námestie. Ten bude pozostávať z rekonštrukcie troch hlavných centrálnych zón – Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.

V prvej etape začali s rekonštrukciou Námestia SNP. Ide o jedno z najfrekventovanejších a najvýznamnejších priestranstiev, ktoré podľa mesta pôsobilo neurčitým a nesúrodým dojmom. V závere roka zrealizovali najmä prípravné práce ako pokládku inžinierskych sietí či presádzanie stromov.

Fotogaléria k článku:

Rekonštrukcia námestia SNP
Rekonštrukcia námestia SNP
Rekonštrukcia námestia SNP
9 fotografií v galérii
Rekonštrukcia námestia SNP

Začiatok ďalšej fázy

Koncom januára mesto ohlásilo začiatok ďalšej fázy prác na Námestí SNP. Asfalt postupne nahrádza dlažba v úseku od ministerstva kultúry po Poľský inštitút a práce sa postupne rozšírili aj do okolia pamätníka SNP. Súčasťou tejto etapy je aj oprava chodníka od križovatky s Uršulínskou po Klobučnícku ulicu.

Prvá etapa projektu Živé námestie sa zameriava na Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. Konkrétne ide o juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, okolie Pamätníka SNP, Námestie Nežnej revolúcie a časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku. Celkový rozsah prác má byť viac ako 16-tisíc m2.

Viac zelene a vody v území

Projekt má priniesť viac zelene a vody v území – pribudne najmenej 29 nových stromov, 130 m2 trávnatých plôch a 406 m2 podsadieb. Jeho súčasťou budú tiež vodozádržné opatrenia – podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, vodopriepustné plochy a vsakovacie rigoly, ale aj nové prepojenia a chodníky.

Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nový mobiliár, cyklostojany a verejné osvetlenie. Súčasťou obnovy má byť aj nasvietenie fasád významných budov a dôstojnejšie okolie Pamätníka SNP, ale aj nové parkovacie mikrozóny pre rezidentov na Drevenej a Klobučníckej.

Fotogaléria k článku:

Námestie umelcov v Bratislave
Námestie umelcov v Bratislave
Námestie umelcov v Bratislave
6 fotografií v galérii
Námestie umelcov v Bratislave

Námestie umelcov

Po ohlásení projektu Živé námestie v októbri minulého roka dostalo zelenú aj Námestie umelcov v blízkosti bývalého hotela Kyjev. Spoločnosť SK Centre (člen skupiny Lordship) získala stavebné povolenie na rekonštrukciu priestoru medzi ulicami Rajská a Cintorínska.

V rámci obnovy tu zrušia pôvodné parkovisko a námestie sa stane miestom pre chodcov, oddych a verejné využitie. Za projektovou dokumentáciou verejného priestrou stojí kancelária Compass Architekti, ktorá sa zamerala na zachovanie urbanistického charakteru lokality.

„Po dlhých rokovaniach sa nám vďaka konštruktívnej spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a Magistrátom Bratislavy podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá predstavuje kľúčový krok k naplneniu nášho dlhodobého úsilia o revitalizáciu tejto zóny,“ uviedol koncom októbra výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship Rostislav Novák.

Developer plánuje prvú fázu Námestia umelcov dokončiť v tomto roku. Spoločnosť Lordship má zároveň dlhodobo záujem aj na obnove bývalého hotela Kyjev. Plány na rekonštrukciu hotela však vlastníkovi skomplikoval štát vyhlásením budovy za národnú kultúrnu pamiatku.

