Centrum Bratislavy sa postupne mení. Zanedbané priestory dostanú novú tvár - FOTO

Bratislava koncom minulého roka začala s veľkou premenou svojho centrálneho verejného priestoru v rámci projektu s názvom Živé námestie. Ten bude pozostávať z rekonštrukcie troch hlavných centrálnych zón – Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia.
V prvej etape začali s rekonštrukciou Námestia SNP. Ide o jedno z najfrekventovanejších a najvýznamnejších priestranstiev, ktoré podľa mesta pôsobilo neurčitým a nesúrodým dojmom. V závere roka zrealizovali najmä prípravné práce ako pokládku inžinierskych sietí či presádzanie stromov.
Začiatok ďalšej fázy
Koncom januára mesto ohlásilo začiatok ďalšej fázy prác na Námestí SNP. Asfalt postupne nahrádza dlažba v úseku od ministerstva kultúry po Poľský inštitút a práce sa postupne rozšírili aj do okolia pamätníka SNP. Súčasťou tejto etapy je aj oprava chodníka od križovatky s Uršulínskou po Klobučnícku ulicu.
Prvá etapa projektu Živé námestie sa zameriava na Námestie SNP a Námestie Nežnej revolúcie. Konkrétne ide o juh Poštovej ulice a úsek Námestia SNP pri kostole Milosrdných bratov, okolie Pamätníka SNP, Námestie Nežnej revolúcie a časť Námestia SNP od Treskoňovej po Špitálsku. Celkový rozsah prác má byť viac ako 16-tisíc m2.
Námestie SNP v Bratislave prechádza obnovou, magistrát priblížil termíny
Viac zelene a vody v území
Projekt má priniesť viac zelene a vody v území – pribudne najmenej 29 nových stromov, 130 m2 trávnatých plôch a 406 m2 podsadieb. Jeho súčasťou budú tiež vodozádržné opatrenia – podzemné nádrže na zachytávanie dažďovej vody, vodopriepustné plochy a vsakovacie rigoly, ale aj nové prepojenia a chodníky.
Pôvodné betónové a asfaltové povrchy nahradí žulová dlažba, pribudne nový mobiliár, cyklostojany a verejné osvetlenie. Súčasťou obnovy má byť aj nasvietenie fasád významných budov a dôstojnejšie okolie Pamätníka SNP, ale aj nové parkovacie mikrozóny pre rezidentov na Drevenej a Klobučníckej.
Námestie umelcov
Po ohlásení projektu Živé námestie v októbri minulého roka dostalo zelenú aj Námestie umelcov v blízkosti bývalého hotela Kyjev. Spoločnosť SK Centre (člen skupiny Lordship) získala stavebné povolenie na rekonštrukciu priestoru medzi ulicami Rajská a Cintorínska.
V rámci obnovy tu zrušia pôvodné parkovisko a námestie sa stane miestom pre chodcov, oddych a verejné využitie. Za projektovou dokumentáciou verejného priestrou stojí kancelária Compass Architekti, ktorá sa zamerala na zachovanie urbanistického charakteru lokality.
Zanedbaný priestor v centre Bratislavy sa zmení na nové verejné námestie - FOTO
„Po dlhých rokovaniach sa nám vďaka konštruktívnej spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a Magistrátom Bratislavy podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá predstavuje kľúčový krok k naplneniu nášho dlhodobého úsilia o revitalizáciu tejto zóny,“ uviedol koncom októbra výkonný riaditeľ spoločnosti Lordship Rostislav Novák.
Developer plánuje prvú fázu Námestia umelcov dokončiť v tomto roku. Spoločnosť Lordship má zároveň dlhodobo záujem aj na obnove bývalého hotela Kyjev. Plány na rekonštrukciu hotela však vlastníkovi skomplikoval štát vyhlásením budovy za národnú kultúrnu pamiatku.