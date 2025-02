Klub 500 napísal poslancom parlamentu, varuje pred dôsledkami neprijatia novely stavebného zákona

Klub 500 zaslal poslancom Národnej rady SR otvorený list, v ktorom apeluje na prijatie novely stavebného zákona.

„Ak nebude schválená novela stavebného zákona, od 1. apríla 2025 dôjde k úplnému zastaveniu stavebných konaní, čo bude mať katastrofálne dôsledky na ekonomiku, infraštruktúru, podnikateľské prostredie aj bežných občanov,“ píše Klub 500.

Nový stavebný zákon, schválený predchádzajúcou vládou, síce nadobudne účinnosť, ale chýba naň pripravená infraštruktúra, digitalizačné nástroje, organizačné a personálne zabezpečenie na úradoch.

Systém, ktorý mal podľa pôvodného plánu nahradiť existujúci proces schvaľovania stavieb, nebol doteraz uvedený do praxe a jeho spustenie v súčasnej podobe spôsobí administratívny chaos, zastavenie výstavby a hospodárske straty v miliardách eur.

Kolaps stavebných konaní

Medzi hlavné dôsledky neprijatia novely stavebného zákona podľa klubu patrí kolaps stavebných konaní a úplné zastavenie výstavby.

Nový systém totiž nie je funkčný – stavebné úrady nemajú pripravené nástroje na spracovanie žiadostí. Ďalej je to prerušenie rozostavaných projektov – tisíce stavieb zostanú bez právnej istoty a v nejasnej situácii.

Vydávanie nových stavebných povolení sa na neurčito zastaví, čím dôjde k zablokovaniu investičnej činnosti. Došlo by aj k ohrozeniu stavebného priemyslu a ekonomiky. Stavebníctvo totiž tvorí viac ako 10 % HDP Slovenska a jeho kolaps by znamenal masívny hospodársky prepad. Nastali by výrazné výpadky v investíciách.

Prehlbovanie krízy v dostupnosti bývania

Verejné aj súkromné investície v hodnote miliárd eur by boli pozastavené alebo presunuté do iných krajín. Hrozil by aj zánik desiatok tisíc pracovných miest najmä v stavebníctve, výrobe stavebných materiálov, doprave a logistike.

Ďalším dôsledkom by bolo zastavenie strategických verejných projektov. Ohrozená by bola výstavba diaľnic, železníc, nemocníc, škôl a ďalšej infraštruktúry, čím by sa spomalil rozvoj krajiny.

Hrozila by strata možnosti efektívneho čerpania eurofondov a prehlbovanie krízy v dostupnosti bývania. Nastal by tak nedostatok nových bytov a nájomného bývania, čo by ešte viac zvýšilo ceny nehnuteľností a nájmov.

Ohrozenie práv občanov a investorov

Medzi dôsledky neprijatia novely stavebného zákona by patrilo podľa Klubu 500 aj ohrozenie práv občanov a investorov.

Rodiny čakajúce na stavebné povolenie by nemohli začať výstavbu svojich domovov a majitelia rozostavaných budov by mali problém s ich dokončením a kolaudáciou. Právna neistota investorov by mohla viesť k súdnym sporom a odškodneniam za zlyhanie štátnej správy.

Nastal by aj administratívny chaos na úradoch. Stavebné úrady totiž nemajú zavedené procesy na aplikáciu nového systému, nebol zavedený nový centrálny informačný systém a zamestnanci neboli vyškolení na nové postupy, čo môže viesť k ďalším oneskoreniam. Štát by navyše čelil žalobám zo strany podnikateľov aj občanov za spôsobené škody.

Strata investičnej atraktivity

Okrem toho by Slovensko stratilo investičnú atraktivitu. V okolitých krajinách (Česko, Poľsko, Maďarsko) stavebné konanie funguje stabilne, zatiaľ čo na Slovensku hrozí úplná paralýza.

Investori by presunuli svoje projekty do krajín s predvídateľným legislatívnym prostredím, čo by viedlo k miliardovým stratám. Hrozilo by aj zhoršenie ratingu Slovenska v očiach medzinárodných investorov a finančných inštitúcií, čo by viedlo k vyšším nákladom na financovanie verejných aj súkromných projektov.

„Ak novela nebude prijatá, nesiete plnú zodpovednosť za krízu, ktorá od 1. apríla 2025 nevyhnutne nastane,“ skonštatoval klub.