Zamestnávatelia apelujú na prijatie nového stavebného zákona, varujú pred kolapsom v povoľovacom procese

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) sa listom obrátila na poslancov Národnej rady SR s apelom na prijatie nového stavebného zákona. Ten je v parlamente momentálne v druhom čítaní a má nadobudnúť účinnosť 1. apríla tohto roka.

„Opakovane si dovoľujeme upozorniť, že v prípade jeho neschválenia by dňom 1. apríla 2025 došlo k nadobudnutiu účinnosti zákona č. 201/2022 Z.z. o výstavbe, čo by v praxi znamenalo obrovské problémy, nakoľko k tomuto zákonu chýbajú vykonávacie predpisy, informačný systém a pripravenosť nových stavebných úradov zriaďovaných novým Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. Od 1. apríla 2025 by nastal kolaps v povoľovacom procese a stavebnej činnosti, čo by malo negatívny dopad na celú ekonomiku,“ upozorňuje asociácia.

Prijatie vládneho návrhu zákona sociálnymi partnermi bol podľa AZZZ výsledok kompromisov, ktoré spolu so všetkými sociálnymi partnermi dosiahli. Návrh zákona predstavuje systémový pokrok a potrebnú reformu stavebného práva. Schválenie navrhovanej právnej úpravy reflektuje potreby praxe a zabezpečí predídenie hroziaceho chaosu, ktorý by nepriaznivo ovplyvnil hospodárske prostredie a zamestnanosť.

Ďalšie odkladanie prijatia akceleračných opatrení v povoľovaní neakceptovateľne a bezdôvodne brzdí rozvoj podnikania a spustenie je životne dôležité pre vytvorenie podmienok pre modernizáciu v stavebníctve. Návrh je apolitický a je konštruktívnou reflexiou potrieb trhu a postojov odbornej verejnosti na Slovensku, zdôrazňuje AZZZ.