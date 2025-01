Vláda s pripomienkami schválila novelu súvisiacu so zmenami vyvolanými novým stavebným zákonom

Vláda v stredu schválila s pripomienkami novelu zákona a doplnenie viacerých zákonov v súvislosti so zmenami vyvolanými stavebným zákonom. Ten bol schválený ešte v novembri minulého roka, momentálne je v parlamente a jeho účinnosť je navrhovaná od 1. apríla tohto roka. Uvedený dátum účinnosti je navrhnutý tak, aby sa Stavebný zákon mohol stať funkčnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a vyvolával účinky v oblastiach upravených súvisiacimi právnymi predpismi.

V nadväznosti na návrh Stavebného zákona je, rovnako ako v prípade zákona o výstavbe, nevyhnutné vykonať zmeny v dotknutých osobitných predpisoch a tieto zmeny musia nadobudnúť účinnosť spolu so Stavebným zákonom, teda 1. apríla 2025.

Vzhľadom na zmenu s štruktúre nového povoľovacieho procesu na úseku výstavby, ako aj v úprave vydávania záväzných stanovísk dotknutými orgánmi by omeškanie v účinnosti vyvolaných zmien v dotknutých predpisoch spôsobilo komplikácie, až zastavenie povoľovacích procesov stavieb.

Negatívny dopad na proces prípravy a povoľovania stavieb by spôsobil vážne ekonomické škody a sekundárne by znamenal aj výrazný pokles stavebných zákaziek, a tým aj zníženie výkonnosti stavebného trhu, vrátane negatívneho dopadu na výnosovú časť verejných rozpočtov.

Absencia právnej úpravy v oblasti správnych poplatkov v súvislosti so Stavebným zákonom by mala za následok výpadok príjmov štátneho rozpočtu, keďže za tieto úkony by nebolo možné vyberať žiadne správne poplatky. V stredu schválené zmeny by mali byť realizované v skrátenom legislatívnom konaní.