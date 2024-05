Inšpirujte sa trendmi ekologického bývania

Ekologické a úsporné bývanie nemusíme mať na úkor štýlu. Naopak, endemické materiály a premyslené, nadčasové usporiadanie obytného priestoru a jeho zariadenia prinášajú slobodu v myslení aj v pocite z bývania.

Architekti a dizajnéri nám ponúkli riešenia, ako dosiahnuť moderný interiér s dôrazom na úsporné a ekologické bývanie, pričom trendy budúcnosti sú platné už dnes.

„Klimatické zmeny, ktoré prebiehajú v posledných rokoch a je predpoklad, že v budúcnosti budú pokračovať, nevyhnutne vyžadujú šetrenie elektrickej energie. Táto skutočnosť sa musí preniesť a ovplyvňovať bývanie a interiérový dizajn tak, aby sa zohľadňovali požiadavky na zachovanie komfortu bývania a jeho funkčnosti,“ je presvedčená interiérová dizajnérka Katarína Kubišová.

Trendom je bývanie, ktoré je svetlé a vzdušné. To sa dá dosiahnuť využívaním skla ako dôležitého materiálu pri stavbe aj zariaďovaní interiéru. Sklo je totiž svetlo a zároveň priestor a teplo. „Pri projektovaní je nutnosťou tento fakt zohľadňovať. Kontakt s prírodou získava človek hlavne zrakovým vnímaním. V súčasnosti pri pretechnizovanom životnom štýle je pre človeka dôležité, aby nestrácal kontakt s prírodou a práve vhodným naprojektovaním bývania sa táto požiadavka dá naplniť,“ dodala dizajnérka.

Funkčnosť a štýl v jednom

Podľa architekta Olivera Kleinerta má zmysel investovať do ušľachtilých materiálov, ktoré vydržia roky, možno aj do konca života. Zvlášť v kuchyni. „V minulosti sa preferovali čo najlacnejšie kuchyne a hľadelo sa väčšinou na cenu. Neskôr sa to začalo úplne otáčať a kuchyne sa šplhali do šialene vysokých cenových relácií, pričom tento luxus často neprinášal zásadnú pridanú hodnotu. Dnes je podstatné, aby bola kuchyňa v prvom rade stretávacím priestorom. Trúfam si povedať, že v súčasnosti je už kuchyňa dôležitejšia ako obývačka, minimálne sa ich funkcie prirodzene prelínajú,“ myslí si O. Kleinert.

Do kuchyne treba podľa neho prinášať funkcionalitu, aby sa v nej dobre varilo. „Pri navrhovaní kuchyne nesmie chýbať logika, napríklad aby sa nekrížil špinavý riad s umytým, aby sme mali kde očistiť zeleninu a pripraviť mäso, aby bola logicky umiestnená chladnička so skladovými priestormi, to je podstatné,“ dodal.

Vtedy sa kuchyne stávajú kvalitnejšími aj úspornejšími a ekologickejšími. Spotrebuje sa v nich menej energie každého druhu a všetko má hlavu a pätu.

Štýlové eko kuchyne

Dôležitým atribútom dnešnej kuchyne je jej nadčasovosť, elegancia, kvalita dizajnu, funkcionalita a logické umiestnenie. „Kuchyňa má odzrkadľovať pocit. Dôležitý je aj kvalitný materiál – keď drevo, tak nech je to naozaj drevo, keď je to kov, nech naozajstný, nech je to poctivé riešenie, ktoré dlho vydrží. Ak je kuchyňa myslená ako pridaná hodnota, môže byť šperkom celého domova,“ je presvedčený architekt.

Medzi Slovákmi sú obľúbené kuchyne na mieru, ktoré majú logické usporiadanie a maximálne využívajú danosti priestoru. Taktiež máme okrem kvalitných materiálov záujem o zabudované spotrebiče s rôznymi smart funkciami, ktoré uľahčujú fungovanie v kuchyni a zároveň šetria náklady na energie, vodu či životné prostredie.

Podľa O. Kleinerta prinesie budúcnosť novinky v podobe vnútornej kuchyne prepojenej s vonkajšou, kde sú poruke bylinky, paradajky či iná čerstvá zelenina a kde sa príprava jedla stáva spoločenskou udalosťou. „Z kuchyne sa stane spoločenský priestor, novodobá obývačka. Osobne to zažívam aj s našimi kamarátmi, keď sa stretneme niekoľkí, ktorí radi a dobre varíme. Aj ja mám kuchyňu prepojenú s exteriérom, lebo spoločne pripravené jedlo je chutnejšie,“ zdôrazňuje prepojenie harmonického a logického kontextu architekt.

V štýlovej eko kuchyni prevláda jednoduchý dizajn, kvalitné materiály, takmer neviditeľné úchyty a široké zásuvky, v ktorých je všetko prehľadne uložené.

Dobré riešenia za neveľké peniaze

Korpus kuchyne môže byť z dreva alebo drevotriesky, no do častí, ktorých sa denne dotýkame, sa oplatí investovať o pár eur viac, pretože vo finále prinesú úsporu. Drevo na pracovnej doske, skutočný betón alebo kov starnú do krásy. Dajú sa prebrúsiť, ale nemusia vyzerať dokonalo a nedotknuto. Naopak, patina má odrážať to, že v kuchyni žijeme.

„Často stojí montáž veľmi veľa, preto sa neoplatí použiť nekvalitný materiál. Treba si zvážiť, či radšej nezaplatíme pár eur navyše a budeme mať poctivý kameň drevo či nehrdzavejúcu oceľ,“ odporúča O. Kleinert.

Trendovým ekologickým a zároveň štýlovým riešením, ktoré sa dá aplikovať v každej miestnosti, je minimalistický štýl. „Dôležité je však zachovať správnu mieru minimalizmu, aby neobmedzoval funkčnosť,“ upozorňuje interiérová dizajnérka K. Kubišová. „Našťastie sú už na Slovensku aj v Českej republike výrobcovia, ktorí dokážu dizajn, účelovosť i krásu dostať do našich domovov. Môžeme si ju dovoliť napríklad v podobe interiérových dverí zaujímavých dizajnov a rôznych výšok bez zárubní, ktoré oddeľujú interiér, ale zároveň nepotrebujú prahy.“

Podľa nej sa oplatí investovať aj do soklových líšt s osvetlením a pokiaľ v interiéri zvažujete schody, odporúča vyberať nadčasové samonosné schodiská.

„Tie môžu byť v kombinácii rôznych ušľachtilých materiálov, ako je drevo, betón, tvrdené sklo, no môžu byť aj celokovové či nerezové. Podľa dizajnu môžu byť solitérom v priestore alebo, naopak, môžu byť nenápadné a nechajú vyniknúť okolitý interiér,“ doplnil Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.

V budúcnosti bývania bude rozhodujúci súzvuk farieb, tvarov, svetla aj vôní. Interiér nás má chrániť pred vonkajším počasím, ale zároveň by nás nemal vytrhávať z prostredia, v ktorom žijeme. Prepájanie exteriéru a interiéru a stavanie na hodnotách, ktoré pretrvajú, sú trendom nielen v bývaní.

Zhrnutie: Tipy a triky, ako bývať štýlovo a ekologicky

• Plochy, ktoré využívame často (napr. pracovná doska v kuchyni, podlaha, umývadlo) si zaslúžia skutočný materiál a nie jeho plastovú imitáciu. Drevo, betón, kov, keramika a sklo sú nadčasové aj ekologické.

• V iných priestoroch treba dať šancu novým materiálom alebo recyklátom.

• Minimalistický dizajn by sa nemal využívať na úkor funkčnosti. Jednoliate celky, ktoré zahŕňajú bezzárubňové dvere, zasúvacie dvere s puzdrami a prechody bez prahov, posilňujú minimalistický look bez obmedzovania funkčnosti priestoru.

• Väčšiu pozornosť ako trendy farbám kuchyne treba venovať správnemu usporiadaniu, ktoré je logické aj ergonomické.

• Viac úložného priestoru v kuchyni, v spálni, obývačke aj kúpeľni získame využívaním širokých zásuviek, posuvných dverí a skriniek kompaktne kopírujúcich malé výklenky alebo otvory.