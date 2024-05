Interiérové schody: Chyby, ktoré podľa odborníkov často robíme pri ich realizácii

Schody sú estetickou aj praktickou súčasťou interiéru. Preto treba pri ich navrhovaní a realizácii dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel. Ovládajú ich iba odborníci s praxou a presne do ich rúk odporúčame zveriť realizáciu tejto nemalej investície. Aby chodenie hore-dole bolo príjemné a nie nebezpečné a obmedzujúce.

Odborníci sa zhodujú, že najčastejšou chybou svojpomocne a neodborne navrhnutého a zrealizovaného schodiska sú úzke, strmé a tmavé schody s nerovnomernými stupňami či nízkym stropom. Vo svojom priestore však určite chcete mať schodisko bezpečné a zároveň estetické. Pri plánovaní jeho umiestnenia, tvaru, uchytenia a materiálov vám pomôžu nasledujúce praktické kroky.

1. Plánujte už v projektovej fáze

Nad umiestnením, tvarom a spôsobom kotvenia schodiska sa treba zamyslieť už na začiatku realizácie stavby alebo rekonštrukcie. Je to dôležité jednak preto, že dizajn schodiska do zásadnej miery ovplyvňuje to, kde bude v interiéri umiestnené, ale aj jeho úlohu.

Už v projektovej dokumentácii budúceho domu alebo projektovej dokumentácii k realizácii prestavby musí byť zhrnutý spôsob kotvenia schodov, čo rozhoduje o tom, aké materiály a postupy sa použijú pri stavbe. Štandardná neupravená sadrokartónová stena obsahuje vzduchovú medzeru, preto nie je možné riadne kotvenie schodiska a je potrebné dodať mu kovovú výstuž.

„Prípadné komplikácie pre bezproblémovú montáž prináša podlahové kúrenie. V prípade slučiek podlahového kúrenia sa odporúča v okruhu pol metra od miesta plánovaného kotvenia schodiska vytvoriť voľný priestor, aby nedošlo k prevŕtaniu vykurovacej špirály,“ hovorí Tomáš Barbořík z J.A.P. Slovakia.

2. Náklady a cena

Investícia do schodiska nie je malá. Určite sa neopláca neprimerane šetriť na schodisku, ktoré sa používa denne. Na druhej strane, pokiaľ ide o chatu alebo víkendový dom, kam chodíme niekoľkokrát za rok, nie je nutné vybrať si dizajnové schodisko za niekoľko tisíc eur.

„Ak schodisko slúži na každodenný presun a je umiestnené v najviac frekventovanej miestnosti interiéru, malo by plne ladiť so štýlom interiéru a byť technologicky pripravené na každodennú prevádzku. Tomu bude zodpovedať aj cena schodiska,“ vysvetlil expert na schody a interiéry z J.A.P. Slovakia.

3. Čo rozhoduje o type schodiska

Schodiská sa rozdeľujú podľa konštrukcie, podľa typu kotvenia, tvaru, materiálu a dizajnu. To, aké si vyberiete do svojho interiéru, závisí od pôdorysu, prevýšenia, rozpočtu, ale aj od toho, či a ako chcete využívať priestor pod schodmi a či je potrebný na schodisku dostatočný manévrovací priestor (napríklad kvôli sťahovaniu nábytku). Okrem toho treba presný tvar, jednotlivé komponenty, materiály a odtiene schodiska zosúladiť s ostatnými interiérovými prvkami.

Najmenej miesta zaberá točité schodisko, ktorého základom je nosná konštrukcia a okolo nej sú spravidla rozmiestnené schodiskové stupne vyrobené z dreva, zo skla alebo z kovu. Výhodou točitého schodiska je okrem šetrenia priestoru možnosť umiestniť východy alebo dvere v ľubovoľnom bode trasy. Nevýhodou je nedostatočný priestor pri sťahovaní nábytku, resp. premiestňovaní veľkých vecí.

Oveľa bežnejším a zároveň trendovejším je jednoramenné priame schodisko (ideálne, ak máme dostatočný vertikálne otvorený priestor) alebo krivočiare schodisko s podestou. Obe zaberajú relatívne veľa priestoru a je žiaduce vyriešiť jeho využitie ešte v projekčnej fáze.

„Pri plánovaní schodiska treba brať do úvahy výstupný stropný priestor. Platí, že na točité schodisko treba kruhový alebo hranatý otvor vždy o 100 mm väčší ako je vonkajší rozmer schodiska. Pri ostatných druhoch schodiska závisí veľkosť stavebného otvoru od pôdorysného tvaru schodiska,“ upozorňuje na dôležité detaily T. Barbořík.

Podľa spôsobu kotvenia sú najpraktickejšie a aktuálne najobľúbenejšie samonosné strmeňové schodiská. Sú nadčasové a do interiéru vnášajú pocit vzdušnosti. „Jednotlivé schodiskové nášľapy sú ukotvené tak, aby navodili dojem schodiska vznášajúceho sa vo vzduchu, bez viditeľnej opory, pričom jednotlivé schodiskové stupne sú upevnené z jednej strany priamo v stene. Ich výsledný vzhľad môže mať mnoho podôb, záleží na konkrétnej voľbe materiálu a farebných kombinácií. Výsledok tak môže byť veľmi jemný až nenápadný alebo, naopak, môže schodisko pôsobiť ako dominanta v interiéri,“ doplnil odborník.

Samonosné schodiská sú náročné na pevnosť nosnej konštrukcie zabudovanej do steny a tiež na investíciu. Vytvárajú však dokonalý praktický aj vizuálny efekt.

„Nie vždy je nutné voliť do menších priestorov točité schodiská a do väčších robustnejšie. Záleží na konkrétnych priestorových možnostiach a preferenciách majiteľa nehnuteľnosti, preto by sa mal s odborníkmi poradiť o všetkých možných riešeniach a alternatívach,“ je presvedčený T. Barbořík.

4. Materiál a zábradlie

Finálny výber podlahovej plochy robte podľa spôsobu používania (ako často sa po nich bude chodiť, budú po nich chodiť deti alebo ľudia s problémami s pohybom…) a podľa toho, ako bude zariadený a ladený interiér. Pokiaľ ide o podlahovú úpravu, na výber je drevo, sklo alebo betón.

„Hlavný dôraz pri projektovaní schodiska treba klásť na šírku, výšku a tvar jednotlivých stupňov, je dôležité, aby boli rovnomerné a bezpečné. Stupne sú najzaťažovanejšou časťou schodiska, preto sa na ich výrobu používajú tvrdé dreviny alebo kombinácia viacerých odolných materiálov, ako je liaty betón a vrstvené sklo. Čo sa týka farebných odtieňov, možno využiť tak prirodzenú farbu materiálu, ako aj širokú škálu farieb, ktorých prínos môže okrem estetického hľadiska spočívať aj vo zvýšení tvrdosti, zníženej šmykľavosti a odolnosti proti oderu,“ doplnil odborník.

V moderne riešených interiéroch sa na výplne zábradlí často používa bezpečnostné sklo Ilustračné foto: www.gettyimages.com

Zábradlie je bezpečnostný a zároveň dizajnový prvok. Stavbu so schodišťom neskolaudujete, pokiaľ nemá zábradlie. Našťastie je výber široký a zábradlie môže byť takmer neviditeľné až výrazné. V moderne riešených interiéroch sa na výplne zábradlí často používa bezpečnostné sklo, ktoré dáva schodisku ľahkosť a eleganciu. Na výslnie sa dostávajú aj rámové zábradlia, ktoré pripomínajú industriálny štýl.

„Pred samotnou objednávkou alebo výrobou schodov trvajte na profesionálnom zameraní priestoru, kam sa budú schody umiestňovať. Rozhodne sa nespoliehajte iba na výkresovú dokumentáciu, pretože nemusí zodpovedať realite. Ak sa schodisko nezameria v konkrétnom priestore, musia sa robiť veľké ústupky v podobe možných nežiadúcich výklenkov v stene či atypických úprav na schodisku. Robí sa to na úkor bezpečnosti, vzhľadu a stojí to ďalšie peniaze,“ uzatvára T. Barbořík.