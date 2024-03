5 prvkov, ktorými sa vyznačuje bývanie budúcnosti

Klimatické zmeny, ktoré sa dejú v ostatných rokoch si nevyhnutne vyžadujú prispôsobenie nášho bývania. Rozhodne bude nevyhnutné šetriť energiami, stavby budú musieť byť v stave, aby odolávali náporom vetra, dažďa či prívalovej vody. A potrebné bude čo najviac využívať prírodné zdroje, ktoré sú zadarmo.

Tieto fakty budú ovplyvňovať výstavby domov a ich zariaďovanie tak, aby sa nám bývalo pohodlne, ale aby sme šetrili tie zdroje energií, ktoré šetriť treba.

V architektúre a v interiérovom dizajne môžeme počítať s piatimi základnými smermi, ktoré splnia stanovené požiadavky.

Orientácia domu

Už naši predkovia vedeli, že severná strana je vždy najchladnejšia a tomu prispôsobovali orientáciu celej stavby aj vnútornú dispozíciu, to znamená, rozčlenenie miestností.

Dnes a v budúcnosti sa však bude čoraz väčší dôraz klásť nielen na svetové strany, ale aj na to, odkiaľ a ako dlho svieti na stavbu slnko a ako okolo nej prúdi vietor. Stavby, ktoré budú prirodzene zapadať do okolia a budú využívať energiu zeme, slnka a vetra, sú budúcnosťou v bývaní.

„Geometria, matematika, chémia a múdrosť predchádzajúcich generácií nám určujú smer vo vývoji a posúvajú nás k novým trendom,“ je presvedčená architektka Katarína Kubišová.

Minimalizmus ako veľké plus

Moderne vyzerajúce a zároveň funkčné interiéry, ktoré sú v súlade s prírodou, sú dnes u interiérových dizajnérov veľmi žiadané. A tento trend bude ešte silnejší.

„Interiérový dizajn sa bude riadiť filozofiou minimalizmu. Priestory majú byť čisté, pohodlné, útulné a zároveň vysokofunkčné. My už dnes realizujeme jednoliate interiéry, ktoré sa ľahko udržiavajú a zjednodušujú život,“ je presvedčený Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.

Medzi minimalistické prvky, ktoré môžete mať vo svojom dome či byte, patria napríklad bezzárubňové dvere, dvere bez priznaných pántov, skryté soklové lišty či interiéry bez prahov a prechodových hrán.

„Minimalizmus nemôže obmedzovať funkčnosť, preto je dôležité zachovať správnu mieru. Našťastie sú už dnes na trhu firmy, ktoré uchopili problematiku dneška i budúcnosti a úspešne prinášajú do našich domovov dizajn, účelovosť aj krásu,“ pokračuje architektka.

Hra svetla

V interiéroch budúcnosti sa bude klásť veľký dôraz na materiály, ktoré prinášajú dostatok prirodzeného svetla. Prím bude hrať jednoznačne sklo. Ide o prírodný materiál, ktorý človeku umožňuje kontakt s okolitým svetom a zároveň mu zabezpečuje ochranu. Aj sklenené interiérové alebo šatníkové dvere budú trendom, ktorý sa bude mnohým páčiť.

Okná a priehľadnosť priestorov sú dôležité nielen kvôli kontaktu s prírodou, ale aj preto, že sa cez ne tvorí teplo a prinášajú svetlo a vzdušnosť. Presne to sa od príjemného a vysokokomfortného bývania očakáva.

Nové a staronové materiály

Pri výstavbe bývania, ktoré je ohľaduplné k prírode, dostatočne svetlé a prevzdušnené, sa budú využívať tradičné prírodné materiály ako drevo, kameň, betón či už spomínané sklo. Významné zastúpenie budú mať však aj materiály, ktoré dnes ešte možno ani nepoznáme. „Na jednej strane je potrebné vážiť si bohatstvo, ktoré naša príroda poskytuje, na druhej strane treba dať šancu novým, doteraz nevyužívaným materiálom,“ je presvedčená Kubišová.

Príjemné celky

Domy a byty budú v budúcnosti v kapsulovom štýle. Tým nemyslíme kapsulu, v ktorej sa dá (teoreticky) letieť do vesmíru, ale jednoliaty, kompaktný celok, v ktorom je každé miesto dômyselne využité. Šetrí to čas, priestor, materiály aj náklady na energie. A pôsobí to útulne.

„Šetrenie času, ale aj prírodných zdrojov prinášajú napríklad moduly na uloženie pošty vrátane balíkových zásielok. Tie dokonale zapadnú do rôznych druhov plotov a brán a zároveň pôsobia elegantne a esteticky. Je to praktické a efektívne riešenie bezstarostného doručovania balíkov priamo domov,“ dal jeden z praktických tipov na to, ako budeme bývať v budúcnosti, Tomáš Barbořík.

Nielen interiérový dizajn, ale aj vonkajšie prvky v bezprostrednej blízkosti našich domov – vstupná brána, plot, schránka, budú kvalitné, spoľahlivé a môžu mať viac ako len jednu funkciu.

Farby v interiéri a exteriéri sa budú vzájomne dopĺňať, ale tiež budú využívať vplyv slnečného žiarenia, a to podľa potreby na ochladzovanie stavby alebo, naopak, na vytváranie príjemného tepla domova a pocitu pohody.