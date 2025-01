Do ikonickej tržnice v Novom Meste sa má vrátiť život. Ako by mohla vyzerať?

Tržnica na Trnavskom mýte v Bratislave bola kedysi legendou a miestom, ktoré denne navštevovali desiatky pravidelných zákazníkov. Po viac ako 40 rokoch od svojho otvorenia táto národná kultúrna pamiatka upadá. Mestská časť Nové Mesto pripravuje revitalizáciu, ktorá má do jej priestorov vrátiť život.

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v rámci plánovanej revitalizácie zorganizoval participatívny proces, v ktorom sa pýtal obyvateľov na to, čo im v tržnici chýba a čo by v nej radi v budúcnosti našli. Do dotazníka sa zapojilo 1609 respondetov, pričom dáta boli zbierané aj priamo na mieste.

Tržnica na Trnavskom mýte by mala znova ožiť Zdroj: MIB

Návštevníci oceňujú atmosféru a domáce produkty

„Výsledky ukázali, že tržnica je pre mnohých miestom s výnimočnou atmosférou, ktorá často súvisí so spomienkami na mladosť, na stretnutia so známymi alebo s obľúbenými predajcami,“ približuje MIB.

Respondenti, ktorí sa zapojili do participácie prostredníctvom online dotazníka uviedli, že tržnicu navštevujú pre atmosféru (54%), zo zvyku (27 %), pre dobrú dostupnosť (25 %) alebo pre vzťahy s predajcami (15 %). Najčastejšie sem chodievajú pre nákup potravín (66 %) alebo návštevu gastroprevádzky (40 %).

Účastníci prieskumu najviac oceňujú produkty, ktoré inde nenájdu, ako čerstvé ryby a mäso, kvasené uhorky či kapustu, a to všetko za prijateľné ceny a od ľudí, ktorí tu predávajú dlhé roky. Napriek tomu, že tržnica bola kedysi legendou, niekoľkoročný investičný dlh sa podpísal na jej vzhľade a kvalite služieb.

Z odpovedí respodnetov, ktorí nie sú s ponukou tržnice spokojní vyplynulo, že im nevyhovuje množstvo služieb a produktov (72 %), ich kvalita (47%), alebo zlá čistota priestorov (58 % respondentov). Často spomínaným problémom je aj nevľúdne okolie, ktoré odrádza až 72 % potenciálnych návštevníkov.

„Faktom je, že počet nájomcov v budove postupne klesá, kým v roku 2014 ich bolo 120, v roku 2024 len 40,“ konštatuje MIB. Respondenti pritom ponúkli rôzne návrhy na zlepšenie tržnice. Viacerí chcú zachovať jej pôvodný účel, niektorí by zas privítali rozšírenie služieb o rôzne kultúrne či komunitné podujatia.

Investície v hodnote 200-tisíc eur

Mestská časť vyčlenila v tomto roku na investície do tržnice približne 200-tisíc eur. Ide o financie na rekonštrukciu suterénu (150-tisíc eur) a elektroinštatlácie. „Je naším zámerom, aby sa v budúcnosti finančné prostriedky na fungovanie tržnice získavali aj z ekonomickej činnosti budovy,” hovorí starosta Matúš Čupka.

Výsledky prieskumu ukazujú, že obyvatelia chcú, aby tržnica bola miestom, kde sa prelína nákup, kultúra a spoločenský život. Mestská časť tu zvažuje organizovanie malých podujatí, presun niektorých verejných služieb do priestorov tržnice, ako aj jej lepšiu propagáciu.

„Aktuálne prebieha výzva na nových nájomcov a veríme, že na jar by sme vedeli predstaviť nové mená, ktoré by nám pomohli zatraktívniť priestor. Zároveň budeme spoločne s vedením tržnice hľadať možnosti, ako s budovou pracovať,“ poznamenal Čupka.

Tržnica by počas dňa mohla slúžiť ako trhovisko a v podvečerných hodinách sa časom využívať pre kultúrno-spoločenské účely. „Tak ako sme si to mohli vyskúšať napríklad v podobe Dobrého Trhu, festivalu Nahých vín či pri koncertoch Berlin Manson na sklonku roku 2024,“ doplnil starosta.