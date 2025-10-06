Ceny nehnuteľností sú aj naďalej na vzostupe. Oplatí sa čakať s kúpou bytu?

Vedeli ste, že 6. októbra oslavujeme Medzinárodný deň bývania? Tomuto „sviatku“ patrí prvý pondelok v októbri a bol ustanovený Organizáciou Spojených národov. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o potrebe primeraného bývania pre každého a o stave našich miest a obcí.
Tatra banka pri tejto príležistosti zhrnula aktuálne trendy, ktoré dominujú v oblasti bývania na Slovensku:
- Menej dokončených bytov. V prvom polroku bolo na Slovensku dokončených 6836 nových bytov, čo predstavuje pokles o viac ako 19 percent v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
- Rast cien nehnuteľností. Realizačné ceny nehnuteľností vzrástli v druhom štvrťroku medziročne o 12,8 percenta. Medzikvartálne sa zvýšili o 2,2 percenta (2,9 percenta nové a 2 percentá staršie nehnuteľnosti).
- Pokles úrokových sadzieb. Priemerná úroková sadzba na hypotékach v septembri 2025 dosiahla približne 3,6 percenta. To predstavuje medziročný pokles z úrovne zhruba 4,2 percenta.
- Lepšia dostupnosť bývania. Napriek tomu, že ceny nehnuteľností rastú, zvýhodnené podmienky zmierňujú tlak na dostupnosť bývania.
Ceny bytov rastú, vlastné bývanie je pre mnohých Slovákov nedostupné
Dôležité výzvy a príležitosti vidí Tatra banka v zefektívnení povoľovacích procesov, sledovaní demografických zmien, rozvoji nájomného bývania, ale aj energetickej efektívnosti bývania.
Oplatí sa vyčkávať s kúpou bytu?
Na otázku, či sa v tomto období oplatí kúpiť nehnuteľnosť odpovedá ekonomický analytik Tatra banky Adam Babinec. „Po období vyšších úrokových sadzieb nastal v tomto roku obrat – banky začali ponúkať výhodnejšie hypotéky, čo zlepšuje dostupnosť financovania,“ konštatuje. To môže podľa analytika pomôcť najmä mladým rodinám a ľuďom, ktorí si v minulosti pre vysoké náklady nemohli dovoliť vlastné bývanie.
Ako vybrať spoľahlivého realitného makléra a čo robiť, ak s ním nie ste spokojný?
Zároveň upozorňuje na to, že pri rozhodovaní o hypotekérnom úvere je dôležité porovnať si vopred ponuky bánk, zväžiť dĺžku fixácie a pripraviť si dostatočnú finančnú rezervu. Prílišné vyčkávanie sa podľa neho nemusí oplatiť, keďže ceny nehnuteľností majú tendenciu pokračovať v raste.