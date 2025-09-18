Bratislavskí poslanci schválili zmeny územného plánu v prospech Palmy, areál sa má zmeniť na novú štvrť

Revitalizácia bývalého priemyselného areálu Palma na Račianskej ulici v Bratislave sa priblížila k realizácii. Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok schválilo Zmeny a doplnky územného plánu č. 12, čím otvorilo cestu k premene tohto brownfieldu na lokálne mestské centrum od spoločnosti Corwin. Roky opustený areál sa má zmeniť na novú štvrť, založenú na princípoch 15-minútového mesta.
Vďaka aktuálnej zmene územného plánu už nie sú bývalé pozemky Palmy vyhradené pre priemysel a môžu na nich vyrásť nielen byty a kancelárie, ale aj verejné priestory či kaviarne a reštaurácie. „Palma neprinesie iba kvalitné priestory pre bývanie, prácu a relax, ale predovšetkým premyslený urbanizmus z dielne svetoznámeho architekta Jana Gehla,“ uviedol development manager Corwin Filip Gulan.
Projekt má silnú podporu verejnosti
Podľa vlaňajšieho prieskumu agentúry AKO na podujatí Palma Live sa projekt revitalizácie Palmy páči 86,3 percentám zo 480 respondentov. Necelých 12 percent opýtaných pripustilo, že o projekte nemajú informácie, iba dve percentá tvrdia, že sa im plán revitalizácie nepáči, prípadne by si ho predstavovali inak. Až 86,5 percenta respondentov je presvedčených, že Palma by sa mala revitalizovať čím skôr a iba 5,4 percenta si myslí opak.
Kedy začne premena Palmy na mestskú štvrť? Developer priblížil aktuálny stav projektu - FOTO
Z priamych susedov areálu si skorú realizáciu projektu praje až 90 percent. Vysokej miere informovanosti o projekte podľa developera prospieva aj fakt, že už niekoľko rokov distribuuje do približne 5 500 domácností v širšom susedstve areálu Palma magazín a nad rámec zákonných povinností postupuje aj v ďalších aspektoch participácie.
Výstavba by sa mohla začať v roku 2027
Zmenená regulácia umožňuje investorovi napredovať v projektovaní a povoľovaní novej podoby Palmy tak, aby na prelome rokov 2027 a 2028 začala výstavba. Tým sa zavŕši proces, ktorý sa začal ešte v roku 2019 kúpou zdevastovaného a nefunkčného areálu a následnou prípravou plánu jeho revitalizácie. „Vzhľadom na čas, ktorý odvtedy uplynul, bude potrebné preveriť, či nie je potrebné niektoré aspekty projektu upraviť,“ poznamenal Gulan.
Ďalšie plány na premenu areálu Palmy. Starý mlyn dostane novú funkciu (foto)
Aktuálne Corwin eviduje približne 4-tisíc záujemcov o bývanie v Palme, ktorí požiadali o zaradenie do databázy. „Veríme, že aj vďaka schváleniu zmien a doplnkov územného plánu budeme môcť už čoskoro odpovedať na ich najčastejšiu otázku: Kedy už začnete stavať? A to nielen budúcim zákazníkom, ale aj susedom z Bieleho Kríža či Nobelovej, ktorí na novú Palmu čakajú už roky,“ dodáva Gulan.