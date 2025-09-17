Developer rezidenčnej štvrte v Martine ohlásil výstavbu ďalšej etapy

Rezidenčný projekt Nový Martin na severe Slovenska od Bencont Group spúšťa predaj ďalšej etapy. Ide o bytový dom D1, ktorý budúci majitelia spoznajú podľa murálu s podobizňou botaničky Izabely Textorisovej. Po predaji väčšiny bytov v etape D2 tak prichádza do ponuky ďalších 61 bytov na piatich nadzemných podlažiach.
S výstavbou bytového domu D1 začnú onedlho. Do druhého kvartálu 2026 má byť dokončená hrubá stavba a v treťom kvartáli 2027 sa očakáva kolaudácia a odovzdanie bytov novým majiteľom.
Najlacnejší dvojizbový byt s celkovou výmerou 48 m2 je v predpredaji dostupný za 127 500 eur s DPH, najdrahší štvorizbový byt s terasou a celkovou výmerou 123 m2 sa predáva za 293 300 eur s DPH.
Po dokončení projektu bude k dispozícii viac ako sedem metrov štvorcových zelene na jedného obyvateľa. Medzi bytovými domami vybudujú pokojné vnútrobloky s detskými ihriskami a oddychovými zónami.
Podobizeň významnej slovenskej botaničky
Bytový dom D1 nesie meno a podobizeň Izabely Textorisovej (1866 – 1949), prvej slovenskej lekárničky a významnej botaničky. Svoje pôsobenie spojila s regiónom Turca, kde si v Blatnici otvorila lekáreň a venovala sa výskumu tunajšej flóry. Objavila a opísala viacero vzácnych rastlín.
Fasáda každého z domov Nového Martina je charakteristická podobou významného človeka spätého s regiónom Turca formou veľkoformátových nástenných malieb (murálov). Okrem Izabely Textorisovej nesú bytové domy portréty osobností ako Maša Haľamová, Elena Maróthy Šoltésová a Naďa Hejná.
Výstavba v Martine prinesie do mesta nové byty aj rodinné domy (FOTO)
Súbežne s výstavbou bytov pokračuje v Novom Martine aj výstavba ôsmich rodinných domov v štandarde 5+kk s úžitkovou plochou 129 m² a pozemkami od 100 do 150 m². Každý radový dom má dve nadzemné podlažia a dve parkovacie miesta v cene. Predajná cena takéhoto domu je 358 750 € s DPH. Aktuálne sú dokončené prvé dva, ďalšie štyri sú v štádiu hrubej stavby.
Developer pripravuje v blízkom čase vybudovanie autobusovej zastávky priamo v areáli bytových domov. Zároveň zvažuje rozšírenie ciest, doplnenie občianskej vybavenosti o menšie obchodné prevádzky, potraviny či komunitné priestory. V Novom Martine dnes býva v bytových jednotkách a domoch 300 rodín, čo je viac ako 800 obyvateľov.