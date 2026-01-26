Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil víziu rozvoja územia Zimného prístavu

Zimný prístav v Bratislave, ktorý je v súčasnosti prehliadaný a nedostupný, by sa mal v budúcnosti stať novým významným a dostupným priestorom pri Dunaji. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) vypracoval na základe objednávky vlastníka – spoločnosti Verejné prístavy, víziu jeho premeny.
„Finálny dokument je výsledkom koordinácie s odborníkmi, stakeholdermi, hlavným mestom a zahraničnými expertmi,“ konštatuje MIB. Vízia určuje rámec, podľa ktorého by sa táto nedocenená lokalita mala v budúcnosti zmeniť, a zároveň otvára cestu k medzinárodnej súťaži návrhov.
Strategické rozhodnutie štátu
Zimný prístav je historicky významné priemyselné územie hlavného mesta s rozlohou približne 65 hektárov a viacerými pamiatkami. Dnes funguje ako nákladný prístav na Dunaji v tesnom susedstve štvrte Mlynské nivy. Jeho kapacita však v posledných rokoch nebola vyťažená, preto štát v zastúpení Ministerstva dopravy SR a spoločnosti Verejné prístavy prijal strategické rozhodnutie o ďalšom rozvoji tejto lokality.
„Sústredenie prekládkových kapacít do lokality Pálenisko bolo strategickým rozhodnutím štátu, ktorého cieľom je efektívnejšia prevádzka prístavu a uvoľnenie Zimného prístavu pre nový mestský rozvoj. Tento krok vytvára predpoklady na to, aby sa z dnes uzavretého územia stala plnohodnotná a dostupná súčasť Bratislavy,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Verejné prístavy Matej Danóci.
Hlavný architekt mesta Bratislava Juraj Šujan zdôraznil význam územia: „Zimný prístav je jedinečná lokalita v blízkosti centra mesta, ktorá by sa mala stať jeho integrovanou a dostupnou súčasťou, štvrťou s kvalitnou infraštruktúrou a v dotyku s riekou,“ skonštatoval.
Prvým krokom je koncepcia
Prvým krokom k premene prístavu je koncepcia – Vízia rozvoja územia Zimného prístavu. Dokument vznikal v spolupráci s odborníkmi viac ako rok. Jeho cieľom bolo overiť urbanistickú, technickú, ekonomickú aj environmentálnu uskutočniteľnosť transformácie, vrátane riešenia protipovodňovej ochrany a zachovania pamiatok.
„Pri spracovaní vízie sme realizovali prieskumy a analýzy a pripravili nultý koncept, ktorý sme následne konzultovali s kľúčovými aktérmi a odborníkmi. Po zbere podnetov bol tento koncept dopracovaný do finálnej podoby,” vysvetlil projektový líder MIB Daniel Tomko.
Výsledkom je komplexný dokument, ktorý bude na základe požiadavky objednávateľa slúžiť aj ako podklad pri príprave Zmien a doplnkov územného plánu mesta, vzhľadom na to, že ide o strategickú štátnu investíciu.
„Vízia určuje rámec pre to, ako bude vyzerať živá časť mesta v Zimnom prístave. Úlohou je definovať princípy budúceho rozvoja: aby vznikla otvorená, dostupná štvrť pri vode, s kvalitnými verejnými priestormi, zeleňou a rešpektom k industriálnej histórii miesta,” dodáva odborný garant vízie – architekt Peter Gero, ktorý bol spolutvorcom podobnej štvrte v Hamburgu.
Medzinárodná urbanistická súťaž
Na víziu bude nadväzovať medzinárodná, dvojkolová urbanistická súťaž návrhov, ktorej výsledkom bude komplexný urbanistický návrh územia. Ten určí priestorovú štruktúru, rozmiestni funkcie a objemy zástavby, ale aj nastaví koncepciu verejných priestorov, vrátane dopravnej infraštruktúry a protipovodňovej ochrany.
Organizátorom súťaže bude MIB, vyhlasovateľmi sú Verejné prístavy spolu s Hlavným mestom Bratislava. „Zámerom organizátora súťaže je zaradiť do procesu medzinárodnej súťaže aj participáciu verejnosti predovšetkým v otázke verejných priestorov,“ konštatuje MIB.
Po vyhodnotení oboch kôl bude „masterplan“ ďalej dopracovaný na základe pripomienok a spodrobnený v projektoch s menšou mierkou.
Zástupcovia MIB pri príprave vízie navštevovali európske mestá, ktoré úspešne prešli transformáciou prístavných a priemyselných zón, prípadne komunikovali z ich zástupcami. Ide napríklad o Hamburg (HafenCity), Amsterdamom, Malmö či Kodaň (Nordhavn). Architekti z Amsterdamu a Malmö zas navštívili prístav v Bratislave.
„Zimný prístav nie je obyčajný brownfield. Je to miesto s jedinečnou históriou, vzťahom k Dunaju a výraznými technickými pamiatkami. Práve tieto kvality sa majú stať základom novej štvrte, nie prekážkou jej rozvoja,“ konštatuje riaditeľka MIB Petra Marko.
Dlhodobý a etapizovaný proces
Zástupcovia mesta a prístavov zdôrazňujú, že transformácia Zimného prístavu je dlhodobý a etapizovaný proces, ktorý si vyžaduje čas, odbornú prípravu a koordináciu medzi verejným a súkromným sektorom. Prvým krokom je vytvorenie dohody o tom, aká mestská štvrť má v území vzniknúť.
„Očakávame, že vznikne moderná, funkčne zmiešaná, dostupná a klimaticky odolná zóna s kvalitnými verejnými priestormi, ktorá prirodzene rozšíri centrum Bratislavy, sprístupní nábrežie Dunaja verejnosti a zachová pre budúce generácie jedinečný industriálny genius loci Zimného prístavu s jeho pamiatkami,“ dodáva MIB.