Analytici v tomto roku neočakávajú „realitný boom“. Rast cien bytov pokračuje, najviac zdraželi v troch okresoch

Vstup do nového roka na realitnom trhu bol tentokrát plynulejší ako pred rokom, keď obchodovanie ovplyvnila nefunkčnosť katastra nehnuteľností. Realitný barometer Realitnej únie SR (RÚ SR), ktorý sleduje ceny bytov v krajských mestách, zaznamenal ku koncu januára medziročný rast 12,4 percenta. Jeho hodnota vzrástla od decembra minulého roka na 3 336 eur za meter štvorcový, čo znamená medzimesačný nárast o 1,5 percenta.
„Vyše jednopercentné zvýšenie naznačuje, že zatiaľ nemožno hovoriť o spomalení tempa zdražovania, o ktorom sa diskutovalo na jeseň minulého roka. Naznačuje to aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá začiatkom tohto mesiaca konštatovala, že vo štvrtom kvartáli sa medzištvrťročný rast cien nehnuteľností zrýchlil na 3,3 percenta,“ konštatuje RÚ SR.
Cenové rozpätie medzi novšími a staršími bytmi
Jedným z fenoménov realitného trhu v minulom roku bolo znižovanie cenového rozpätia medzi novšími a staršími bytmi, keďže ceny starších jednotiek rástli rýchlejšie. Tento rok však môže byť podľa analytikov situácia iná.
„Ukazuje to aj vývoj za posledné tri mesiace pri starších dvojizbových bytoch. Ku koncu januára zdraželi v krajských mestách v priemere o 3,2 percenta, zatiaľ čo ceny novších jednotiek sa zvýšili až o 4,4 percenta,“ približuje realitná únia.
Ceny bytov v regiónoch
Ceny bytov aktuálne medziročne najrýchlejšie rastú v Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach, pričom v každom z týchto miest ide o rast naprieč viacerými segmentmi trhu. Podľa dát Realitného barometra v Trenčíne zdraželi novšie dvojizbové byty o 32,3 percenta a novšie trojizbové jednotky o 26,9 percenta.
„Banská Bystrica zaznamenala výrazný rast cien starších bytov, keď dvojizbové zdraželi o 24,9 percenta a trojizbové o 19,3 percenta,“ uvádza RÚ SR. V Košiciach rástli ceny novších dvojizbových bytov o 26,8 percenta a starších trojizbových jednotiek o 18,9 percenta.
Úrokové sadzby bez zmeny
Európska centrálna banka ponechala začiatkom februára svoje kľúčové úrokové sadzby bez zmeny, pričom na aktuálnej úrovni môžu podľa realitnej únie zostať po celý rok.
„Aj prípadné úpravy by boli zrejme len mierne. Priestor na ďalšie znižovanie hypotekárnych sadzieb bude preto v tomto roku obmedzený a klienti si budú peniaze na financovanie nehnuteľností požičiavať od bánk za sadzby nad troma percentami,“ predikuje RÚ SR ďalší vývoj.
Neočakávajú sa zásadné zmeny
Vývoj na realitnom trhu v tomto roku podľa analytikov naznačuje kontinuitu bez zásadných zmien. „Na obzore nie je nič, čo by spôsobilo realitný boom alebo zlom v cenách bytov. Hoci sa v tomto roku nedá spoliehať na pokles úrokových sadzieb, pre kupujúcich je dôležité aj to, že by nemali rásť,“ myslia si odborníci z RÚ SR s tým, že nálada na trhu, ktorá tlačila ceny bytov nahor v minulom roku, sa nezmenila.
„Okrem toho vláda by tento rok nemala prijať ďalšie opatrenia, ktoré by zhoršovali finančnú situáciu domácností. Aj z týchto dôvodov sa cenový vývoj na realitnom trhu v najbližších mesiacoch môže niesť v podobnom duchu ako vlani,“ dodala realitná únia.