Ako budovať priestory, ktoré vnímame všetkými zmyslami

Keď sa fínskeho architekta Juhaniho Pallasmaa opýtame, aké spomienky sa mu viažu na dom, v ktorom strávil časť svojho detstva, hovorí, že viac ako vizuálna predstava mu v pamäti utkvela vôňa domu. Podľa neho má každý dom vlastnú vôňu, ktorú nie vždy vnímame, keď sme v ňom, ale okamžite ju spoznáme po príchode doň.

Vône vyvolávajú spomienky na miesta z minulosti

Čuch je silným spúšťačom pre vynáranie spomienok, dokonca silnejším ako zrak a sluch. Súvisí to s tým, že je úzko prepojený s časťami mozgu, ktoré spracúvajú emócie a pamäť. Keď cítime špecifickú vôňu, najskôr ju zaznamená čuchová žiarovka, ktorá sa nachádza v limbickom systéme mozgu. Je to tá istá časť, ktorá spracováva emócie a pamäť. Preto, keď sa stretneme s vôňou spojenou so zážitkom z minulosti, môže v nás vyvolať silnú emocionálnu reakciu a živé spomienky.

„Knižnica vôní“ uložená v pamäti každého človeka je pestrá. Vôňa čerstvo pokosenej trávy môže vyvolávať spomienky na detské letné hry, vôňa upečeného chleba v kuchyni nás vracia k spomienkam na rodinné stretnutia, alebo dokonca na konkrétnu osobu. Jedna vôňa môže u jedného človeka vyvolať príjemnú spomienku, u iného, naopak, nepríjemnú.

Vôňa dreva Foto:www.archdaily.com/Jaime Navarro

Vône ako súčasť architektúry

Začlenenie vôní do architektúry je súčasťou vývoja riešení, ktoré berú ohľad na vzťah medzi všetkými zmyslovými kanálmi, ktoré používame na vnímanie priestoru okolo nás. Táto línia výskumu priamo súvisí aj s neuro-architektúrou, myšlienkou, že prostredie môže zlepšiť ľudí a vytvárať zdravé zážitky pre používateľov.

Neuroveda dokázala na základe štúdií a vyšetrení, ako je magnetická rezonancia a elektroencefalogram, že niektoré spúšťače, ktoré aktivujú niektoré oblasti mozgu, sú aspektami architektúry, ako sú farby, textúry, osvetlenie a teda, prečo nie, aj vône. O čuchovom komforte a vplyve pachov na pohodu používateľov sa už dlhšie diskutuje.

Nadmerné pachy môžu narušiť náš fyzický a psychický komfort, spôsobiť podráždenie očí, nosa a hrdla, nevoľnosť a bolesti hlavy. Ak sú dlhodobé, ovplyvňujú aj našu náladu, spôsobujú úzkosť a zvyšujú úroveň stresu. Vnímanie priestoru prostredníctvom zmyslov teda môže navodzovať pozitívne spomienky.

Vôňa interiéru navodzuje spomienky Foto:www.archdaily.com/Rômulo Fialdini

Voňavé stavebné materiály

Z praxe poznáme predajne, ktoré používajú starostlivo vybrané vône na vytvorenie osobitnej atmosféry a na zlepšenie zážitku z nakupovania. Rovnako sa používajú aróma difuzéry v niektorých hotelových halách. Tiež sú múzeá, ktoré experimentujú so začlenením vôní do výstav s cieľom umocniť zážitok a poskytnúť pútavejšie prostredie.

Voňavé stavebné materiály Foto:www.archdaily.com/Jaime Navarro

Ešte inovatívnejší prístup, ktorý neodmysliteľne súvisí s architektonickým dizajnom, je začlenenie vôní priamo do stavebných materiálov alebo nábytku. Fínsky architekt Pallasmaa tvrdí, že architektúra by mohla aktívnejšie integrovať vône ako komponenty dizajnu. Ako príklad uvádza drevo, ktoré ako materiál príjemne vonia. V tomto duchu majú charakteristické vône aj iné prírodné materiály, napríklad kamene alebo tkaniny, ktoré možno ošetriť vonnými olejmi alebo inými arómami na prevoňanie okolia.

Okrem toho sú súčasťou architektonického dizajnu aj upravené záhrady, ktoré môžu podporiť čuchové spomienky používateľov a uvoľňovať príjemné a nezabudnuteľné prírodné vône. Dom NGÕ Alley, postavený vo Vietname, má vnútorné záhrady, v ktorých sa pestujú koreniny a aromatické rastliny na odpudzovanie hmyzu a uvoľnenie ducha.

Výskum tvrdí, že vôňa čerstvých kvetov dokáže vytvoriť príjemnú atmosféru, zatiaľ čo citrusové plody alebo mäta pieporná môžu podporiť bdelosť a sústredenie.

Dom NGÕ Alley, Vietnam Foto:www.archdaily.com/Cao Xuan Hoa

Vytvoriť architektonický návrh je zodpovedná činnosť. To, čo je teraz na obrazovke počítača bude o chvíľu reálnym životným priestorom. Architekti preto musia využívať rôznorodé prostriedky na vytvorenie kvalitného miesta, pričom do návrhu by mali zahrnúť aj iné možnosti architektúry než tie vizuálne.

Preto môže byť uvažovanie o vôni navrhovaného priestoru zaujímavou stratégiou, ako pristupovať k architektúre, a to nielen v obytných, ale aj v zdravotníckych, kultúrnych, či v komunitných priestoroch.