Verejný priestor pred rokom 1989 a dnes: Má slúžiť len politikom?

Verejný priestor sa narodil ešte v starovekom Grécku, keď sa ľudia zhromažďovali v Agore a prerokúvali politické záležitosti štátu.

Vždy mal rád udalosti. Na svojom asfaltovom povrchu dokázal hostiť masy, rodila sa na ňom demokracia, politické zmeny a revolúcie. Bol svedkom dramatických verejných popráv, inkvizičných rozsudkov, aj pálenia kníh, ktoré malo potlačiť slobodu prejavu.

Genius loci každého mesta

Dnes skôr evokuje relax, zábavu, spája oddych s architektonickými výhľadmi a odráža atmosféru miesta. Úlohou architekta je spojiť ľudí s týmto priestorom, navrhnúť ho tak, aby poskytoval zázemie pre organizovanie kultúrnych stretnutí, podujatí, aby spájal ľudí s rôznymi záujmami a hodnotami.

Jedným z príkladov je bratislavské Námestie slobody, na ktorom v časoch pred rokom 1989 rozmiestnili architekti fontánu a mobiliár tak, aby nemohlo slúžiť na hromadné akcie, ktorými by vtedajší politický systém manifestoval svoju moc.

Ako vysvetľuje architekt, verejné priestranstvá majú z princípu slúžiť všetkým bez obmedzení. „Ich kvalita odzrkadľuje to, ako spoločnosť vníma zdieľané hodnoty, priestory, čas. Investovaním do nových verejných priestranstiev a revitalizáciou existujúcich sa kultivuje nielen ich fyzická podoba, ale

skrz to, že budú poskytovať priestor pre to, aby sa v nich ľudia pohybovali, stretávali a niečo spolu zažívali, sa kultivuje aj občianska spoločnosť,“ hovorí Peter Lényi zo slovenského ateliéru 2021 architekti.

Verejný priestor by mal byť otvorený pre každého

Dobrý verejný priestor by mal byť integrovaný do každodenného života, mal by „zavadzať“ pri prechode za dennými povinnosťami. Mal by budovať komunitu, spájať rôznych ľudí, ktorí sa v ňom ocitnú a podnecovať tak sociálnu interakciu. Kvalitný verejný priestor je zelený, vytvára priaznivú klímu mesta a prispieva k zachovaniu ekologickej rovnováhy. Jednou z jeho základných vlastností je prístupnosť, preto by mal byť otvorený pre každého. Je to akási urbánna rekreácia, v ktorej sa stretnú starší ľudia na lavičkách, deti na ihrisku, tínedžeri na promenáde.

Verejný priestor pozýva do svojej obývačky

„Na Námestí slobody sme s kolegami z ateliérov 2021 a LABAK navrhli úpravy, ktoré s rešpektom k doterajšiemu riešeniu priestoru a s rešpektom k jeho užívateľom a užívateľkám, prostredníctvom drobných fyzických úprav mieria k jeho väčšej pobytovosti a pozvaniu k bezpečnému užívaniu množstvom rôznych skupín obyvateľov a návštevníkov Bratislavy,“ pozýva architekt k takmer dokončenej revitalizácii Námestia slobody v Bratislave. Nech je verejných priestorov, ktoré budú ľudí spájať, zlepšovať atmosféru a poskytovať mestskú rekreáciu stále viac.