Amsterdam, Helsinki aj Bern – prvotriedne cyklistické destinácie

V čase neustáleho pohybu a inovácií si jednoduchý dizajn stále udržuje svoju hodnotu. V mestskej mobilite to platí dvojnásobne. Aj keď sú na scéne moderné autá a futuristické technológie, klasický bicykel zostáva pilierom spoľahlivej mobility.

Milovníci cyklistiky vedia, aký je to oslobodzujúci pocit previezť sa po cyklistickej trase a vychutnať si čaro mesta bez problémov s preplnenou verejnou dopravou alebo dopravnými zápchami. Mnohé európske mestá sa snažia vyjsť v ústrety nie len im, ale leží im na srdci aj snaha znížiť emisie oxidu uhličitého.

Množstvo bicyklov zaparkovaných na hlavnej stanici, Utrecht gettyimages.com

Ktoré mestá sú však k cyklistom najpriateľskejšie?

Kodaň už snáď ani netreba spomínať, dánske hlavné mesto je bezpečné nielen pre cyklistov, ale aj pre bicykle vďaka nízkej miere krádeží a iniciatíve „Dni bez áut“. Mesto venuje veľa investuje do rozvoja cyklistickej infraštruktúry a väčšina obyvateľov, ktorí sa prepravujú po meste bicyklom, s tým pokračuje aj počas dlhej dánskej zimy.

Prvým nemeckým mestom, v ktorom sa nachádza celá „cyklistická zóna“ v štvrti Neustadt – (štvrť s obmedzením rýchlosti na 30 km/h) sú Brémy. V tejto štvrti majú bicykle prednosť a môžu jazdiť vedľa seba. Bicyklovaniu praje aj rovný terén a množstvo cyklotrás, ktoré pretínajú mesto a spájajú ho s ďalšími mestami v okolí.

Podobne ako mnohé holandské mestá, aj Utrecht ťaží z prvotriednej cyklistickej infraštruktúry, a teda vysokého podielu cyklistov na úkor používania automobilov. Mesto skutočne zaujme inováciami a to do roku 2030 plánujú ešte zdvojnásobiť dochádzanie do práce na bicykli.

Dáta prajú aj švajčiarskemu hlavnému mestu. Bern veľa investoval do kvalitnej cyklistickej infraštruktúry, dosahuje mimoriadne vysoké skóre v oblasti zdieľania bicyklov a pravidelne organizuje „dni bez áut“. Mesto má tiež veľmi nízku mieru úmrtnosti cyklistov.

Belgické prístavné mesto Antverpy síce nie sú veľmi úspešné v oblasti vyhradených cyklotrás, ale vďaka silnému systému zdieľania bicyklov a podujatiam „Nedeľa bez áut“ je nesporne priateľské pre cyklistov.

gettyimages.com

Helsinki si stanovili ambiciózny cieľ stať sa najlepšou metropolou na svete v oblasti udržateľnej dopravy. Dnes majú viac ako 1 500 kilometrov dobre udržiavaných cyklistických chodníkov. Väčšina obyvateľov Helsínk tvrdí, že bicykel používa každý týždeň počas celého roka, a to najmä preto, že je to jednoduchý spôsob dopravy. Mesto ponúka podrobné informácie o obľúbených mestských trasách, vrátane tých, ktoré vedú cez Central park a mestský les a poskytuje aj užitočné tipy o cyklistických obchodoch v okolí aj plánovač cyklotrás.

A na záver holandské hlavné mesto Amsterdam. Síce neustále zlepšuje parkovanie bicyklov a existujúcu cyklistickú infraštruktúru, zaznamenal viac ako 1 000 nehôd na 100 000 cyklistov, čo je takmer päťkrát viac ako jeho najbližší súper, Kodaň.