Obnova budov zamestnáva na Slovensku tisíce ľudí, investície do sektora môžu podporiť aj ďalšie odvetvia ekonomiky

Výstavba a obnova budov na Slovensku predstavovala v minulom roku viac ako polovicu celkovej stavebnej produkcie. Obnova budov zamestnáva tisíce pracovníkov. Investície do obnovy budov sú schopné podporiť ďalšie odvetvia ekonomiky a podporiť rozvoj v regiónoch a zamestnanosť.

„Obnova budov je často vo verejnom priestore vnímaná ako nástroj, ako cez zlepšenie energetickej efektívnosti znížiť účty za energie. Málo sa však hovorí o tom, že aj na Slovensku máme výrobné závody, ktoré zamestnávajú množstvo ľudí v regiónoch,” povedala riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Podieľa sa na slovenskom HDP

Obnova budov sa podieľa na slovenskom HDP príspevkom až 1,6 miliardy eur ročne. To do verejného rozpočtu prináša 400 miliónov eur a zamestnáva takmer 45-tisíc pracovníkov. Z renovácií benefitujú mikropodniky a malé firmy, ale aj stredné a veľké firmy so svojimi závodmi na výrobu stavebných výrobkov a technológií.

Okrem tradičnej výroby tepelných izolácií, okien a ďalších stavebných výrobkov sa Slovensko za ostatné roky stalo podľa Nikodemovej veľmocou vo výrobe tepelných čerpadiel.

Výrobné závody Danfoss a Velux

Len spoločnosť Danfoss zamestnáva 1 727 zamestnancov v štyroch fabrikách. Spoločnosť vyrába energeticky úsporné technológie.

Výrobný závod spoločnosti Velux zamestnáva viac ako 450 ľudí. Jeho výroba sa zameriava na bezúdržbové strešné okná na šikmé a ploché strechy, strešné výlezy a svetlovody. Na Slovensku je aj výroba kamennej minerálnej vlny.

Budovy sú kostrou lokálnej ekonomiky

„Obnova budov sa nedá outsourcovať do iných krajín, budovy sú kostrou lokálnej ekonomiky. Podpora ich obnovy je jedným z najefektívnejších a najspravodlivejších opatrení, aké môže vláda ktorejkoľvek krajiny prijať na podporu ekonomického rozvoja,“ uviedol výkonný riaditeľ za východnú Európu spoločnosti Knauf Insulation Radek Bedrna.

Poznať, čo vláda v tejto oblasti dlhodobo plánuje, umožní spoločnostiam naplánovať výrobu alebo inovácie, aby vedeli tieto predstavy naplniť.

Investície do obnovy budov

Investícia sto miliónov eur do obnovy budov podľa Nikodemovej dokáže aj vďaka zvýšeniu daňových príjmov priniesť príjmy verejnej správy až vyše 30 miliónov a podporiť 3 500 pracovných miest.

Vzhľadom k širokému dodávateľskému reťazcu sú investície do obnovy budov schopné podporiť rôzne odvetvia ekonomiky od malých živnostníkov po rôznych subdodávateľov.