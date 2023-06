Ako naučíme deti rozumieť architektúre

Dieťa sa pozerá na budovu svojou optikou. Vidí ju vyššiu ako v skutočnosti je, farebnejšiu, alebo ju aj prehliadne, lebo nie je dostatočne moderná. O podporovaní predstavivosti u detí a budovaní ich vzťahu ku kvalitnej architektúre sme sa rozprávali s architektkou Darinou Lalíkovou, zakladateľkou projektu Deti a architektúra.

Prečo ste sa rozhodli edukovať o architektúre deti a nie rozširovať obzory dospelým, ktorí už majú na architektúru vyhranený názor, videli, zažili a vedia oceniť kvalitné stavby?

Práve preto, že dospelí už majú často vyhranený názor, aj keď nie vždy vychádza z poznania a aspoň elementárneho vzdelania o architektúre. A ak to chceme zmeniť, aby sa pozeralo a hodnotilo architektúru na základe poznania a vzdelania aspoň o základných kritériách posudzovania kvality architektúry, rozhodli sme sa začať so vzdelávaním už detí a mládeže, aby sa naučili vnímať architektúru, aby vedeli čo sú základné kritériá hodnotenia kvality v architektúre a aby sme im rozpovedali aj mnohé príbehy vzniku kvalitných architektonických diel a predstavili aj ich autorov. Sme totiž presvedčení, že práve toto vzdelanostné podhubie o architektúre mnohým dospelým chýba a napriek tomu sa k architektúre vyjadrujú, hoci o nej veľmi málo vedia. Preto sme chceli sprostredkovať deťom odborné informácie o architektúre, ale spracované zaujímavou a hravou formou, aby ich to bavilo. Aby sa aj zabavili a aj niečo naučili o architektúre a prostredí, v ktorom žijú.

Pre deti pred 30 rokmi bola fascinujúca obrátená pyramída Slovenského rozhlasu, v 30. rokoch minulého storočia bol na piedestále Manderlák ako prvá výšková budova na Slovensku. Ako vnímajú architektúru dnešné deti? Čo vedia oceniť?

Podľa našich skúseností je veľmi ťažké zovšeobecniť, čo vedia deti v architektúre oceniť. Najčastejšie oceňujú staré historické budovy, hrady a zámky. Ale asi je to práve preto, že o tých hradoch a zámkoch sa niečo učili a poznajú aj súvislosti a príbeh okolo ich vzniku. A presne o to nám ide aj pri vzdelávaní o súčasnej modernej architektúre. Deti síce zaujímajú budovy a prostredie, v ktorom žijú, ale nič o nich nevedia a tak sa im ťažko k modernej architektúre vyjadruje. Nevedia tú tému uchopiť a utiekajú sa k tomu, o čom aspoň niečo vedia a to sú historické budovy. Preto sa im my – prostredníctvom online programu, ktorý je zameraný každý rok na inú tému – snažíme ukázať príklady kvalitnej modernej architektúry a vysvetľujeme, prečo práve príklady uvedené v online programe sú kvalitnou modernou architektúrou.

Ukazujeme im príklady nielen zo Slovenska, ale aj z Európy. Minulý rok bol e-learningový kurz zameraný na tému Výnimočné školy. Táto téma im bola blízka a veľmi sa im páčil napríklad nový areál základnej školy v Banskej Štiavnici alebo základná škola v talianských Dolomitoch alebo Rolex Learning Center v Lausanne vo Švajčiarsku.

Prechádzka po architektúre Bratislavy D.L.

Už 10 rokov v rámci vášho projektu Deti a architektúra šírite osvetu medzi deťmi a učiteľmi o kvalitnej slovenskej architektúre. Deti absolvujú interaktívny e-learningový kurz a následne sa môžu zapojiť do výtvarnej súťaže. Čo je vyvrcholením ich snaženia?

Každý rok projekt končí výtvarnou súťažou na nejakú tému a autorov 20 najkrajších výtvarných prác, ktoré vyberie odborná porota, pozveme na dvojdňový výlet do Bratislavy. Prvý deň sa zúčastnia slávnostnej vernisáže, kde ocenené deti dostanú diplomy a vecné darčeky. Ale najväčšou odmenou je pre nich práve tematická vychádzka po architektúre Bratislavy, ktorú pre nich každý rok zorganizujeme aj s odborným výkladom a ukážeme im kvalitnú architektúru Bratislavy. Mnohé deti prichádzajú do hlavného mesta prvý krát v živote a sú nadšené, že si mnohé architektonické ikony Bratislavy môžu pozrieť naživo. Že môžu zažiť atmosféru hlavného mesta, vidieť nové mestské štvrte, atď. V tomto roku boli očarení napríklad rekonštrukciou SNG, ale páčila sa im aj nová mestská štvrť Pribinova.

Témy jednotlivých ročníkov sa menia. Ktorá téma zarezonovala medzi deťmi najviac a ktorú poňali najoriginálnejšie?

Na túto otázku nedokážem odpovedať, pretože vždy deti najviac nadchne asi aktuálny ročník. Napríklad minulý rok bola téma „Výnimočné školy“ a deti naozaj veľmi originálnym spôsobom namaľovali svoju predstavu výnimočnej školy. Celé leto bude ešte prístupná výstava najkrajších výtvarných prác na tému Výnimočná škola v lobby na Pribinovej 19 v Bratislave, tak všetkých pozývam, aby si prišli pozrieť ako si deti predstavujú výnimočnú školu. A zároveň 21. júna sa bude konať vernisáž štyroch ročníkov výtvarnej súťaže z projektu DETI A ARCHITEKTÚRA na UHA v Žiline. Aj výstava v Žiline bude na UHA celé leto, až do 21. septembra, takže všetci, ktorí budú mať záujem, sa môžu prísť pozrieť. Budú tam víťazné výtvarné práce žiakov na tému Peší most cez rieku, Vysoké budovy, Budovy pre kultúru a Výnimočné školy.

Víťazná žiacka práca D.L.

Vyrastá nová generácia. Aký by mal byť podľa vás mladý architekt? Na čo má dbať pri navrhovaní budov na Slovensku a čo dokáže zmeniť?

V súčasnosti je veľmi aktuálnou témou v architektúre udržateľnosť. Preto k základným kritériám kvalitnej architektúry, akými sú funkčnosť, účelnosť a estetika, pribudlo nové kritérium, a to je udržateľnosť. Tá spočíva v napĺňaní kritérií zelenej architektúry, znižovania energetickej náročnosti budov, využívania obnoviteľných zdrojov energie, lokálnych zdrojov stavebných materiálov a veľký dôraz sa kladie aj na verejné priestory a využívanie zelene v architektúre. Napĺňanie týchto kritérií v architektúre vyžaduje už aj stavebná legislatíva. A čakajú nás aj výzvy v podobe navrhovania bezuhlíkových budov, teda budov a neskôr aj celých mestských štvrtí s nulovými emisiami skleníkových plynov. Mladí architekti sú už na škole pripravovaní na napĺňanie týchto nových výziev a na rozdiel od niektorých starších kolegov, pristupujú k napĺňaniu kritérií udržateľnosti v architektúre úplne prirodzene a už vôbec to nepokladajú za niečo obmedzujúce, čo obmedzuje ich tvorivosť a kreativitu. Práve naopak, berú to ako novú výzvu a prinášajú do súčasnej modernej architektúry nový svieži vietor. A to je fajn…