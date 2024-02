Volvo má veľký záujem zamestnávať vo svojej fabrike slovenských Rómov

Automobilka Volvo má obrovský záujem zamestnávať vo svojej fabrike slovenských Rómov. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády na východe Slovenska minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

„Kladú na to dôraz a my urobíme všetko pre to, aby sa to podarilo,“ dodal.

Takmer päťtisíc pracovných miest

Volvo by malo na východnom Slovensku zamestnať podľa slov šéfa rezortu práce takmer päťtisíc ľudí a ďalších 12 tisíc pracovných miest má vzniknúť u subdodávateľov.

„Sme v komunikácii s predstaviteľmi Volva. Je pre nás náročnou úlohou pripraviť zamestnancov nielen pre Volvo, ale aj pre ostatných zamestnávateľov v priemysle, pri nezamestnanosti na úrovni okolo štyroch percent,“ povedal minister. Rezort práce má však podľa jeho slov pripravený projekt na vzdelávanie a rekvalifikáciu potenciálnych zamestnancov.

Slovenskí občania ako priorita

„Prioritou bude zamestnávať slovenských občanov. Ak to nepôjde, tak sme pripravení legálne priviesť ľudí z tretích krajín. Z takých, ktoré si my vyberieme,“ dodal Erik Tomáš.

Prípravy na príchod automobilky Volvo na východné Slovensko sú aktuálne v plnom prúde. Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park už podala žiadosti o stavebné povolenia pre jednotlivé súčasti priemyselného parku. Volvo smeruje do strategického parku Valaliky pri Košiciach. Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný koncom roka 2026.