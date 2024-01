Valaliky budú mať stredisko občianskej vybavenosti za 40 miliónov eur, súčasťou bude wellness aj fitness centrum

Do strediska občianskej vybavenosti v priemyselnom parku Valaliky plánuje štátna spoločnosť Valaliky Indrustrial Park investovať celkovo 40 mil. eur. Firma už na projekt vyhlásila dvojkolovú architektonickú súťaž.

Stredisko by malo začať svoje služby poskytovať postupne v roku 2026, určené bude pre zamestnancov a obyvateľov regiónu v okolí parku, kde bude sídliť automobilka spoločnosti Volvo Cars, ako aj sieť jej subdodávateľov.

Funkcie vzdelávania, kultúry, športu a služieb

Centrum bude integrovať funkcie vzdelávania, kultúry, športu a služieb. Vznikne v juhozápadnom území priemyselného parku Valaliky a bude od západu susediť s obcou Haniska.

Celkovo bude v rámci plánovanej investície krajinársky, urbanisticky a architektonicky riešených 40 000 metrov štvorcových. Z toho zastavaných bude 10 000 metrov štvorcových, zvyšná časť bude predstavovať spevnené plochy, parkové riešenia a vonkajšie športoviská.

„Samotné centrum musí byť navrhnuté bezbariérovo, s akcentom na energetickú udržateľnosť a efektivitu tak, aby harmonicky zapadalo do okolitej krajiny. Okrem množstva spomínaných funkcionalít by malo spĺňať aj estetickú kvalitu a malo by poskytovať príjemné prostredie pre návštevníkov a užívateľov centra,“ priblížil konateľ Valaliky Industrial Park Miloslav Durec.

Wellness aj gastro zóna

V stredisku bude fungovať vzdelávacie zariadenie pre potreby automobilky, športovo-rekreačné zariadenie s plánovaným fitness centrom, menším bazénom a wellness a taktiež gastro zóna.

Súčasťou centra bude aj hasičská a policajná stanica, klientske centrum ale aj zdravotnícke zariadenie s vybranými ambulanciami a rýchlou zdravotnou službou. Zóna bude zahŕňať aj urbanistický návrh pre lokalizáciu obchodných prevádzok, túto časť však Valaliky Industrial Park ponúkne na riešenie súkromným investorom.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov pre prvé kolo súťaže, ktoré je zamerané najmä na urbanistické riešenie celej lokality, je 16. februára.

Predpokladaná lehota pre celkové vyhodnotenie súťaže po ukončení druhého kola, zameraného na spodrobnenie architektonického návrhu a krajinného riešenia, do ktorého postúpia tri najhodnotnejšie návrhy z prvého kola, je 10. mája. Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov.