Vláda porušila zákon pri schvaľovaní projektu v Šuranoch, podľa Krátkeho prekračuje emisné limity -VIDEO

Vláda Slovenskej republiky pridelila investícii čínskeho investora v spolupráci so slovenským partnerom štatút strategickej investície. Podľa poslanca z hnutia Slovensko Rastislava Krátkeho to bolo v rozpore so zákonom.

Projekt baterkárne pri Šuranoch, ktorý má byť druhým najväčším priemyselným parkom na západnom Slovensku, údajne prekračuje zákonné limity pre emisie nebezpečného organického rozpúšťadla MNP. Podľa Krátkeho, plán projektu predpokladá emisie až 5 miligramov na meter kubický, zatiaľ čo zákon pripúšťa len 2 miligramy.

Krátky žiada vysvetlenie

„Vláda pridelila štatút strategickej investície investorovi, ktorý vo svojom projekte sám uvádza, že bude prekračovať zákonné limity a chystá sa porušovať zákon a vyhlášku, ktoré spadajú pod Ministerstvo životného prostredia,” povedal poslanec Krátky a vyzval ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby vysvetlili, prečo investícii, ktorá nespĺňa zákonné limity pridelila vláda štatút strategickej investície, a prečo bolo ukončené konanie na Okresnom úrade, keď investícia nespĺňa zákonné limity.

Minister Taraba uviedol, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa uskutoční, avšak premiér Robert Fico už oznámil začiatok výstavby. Podľa Krátkeho ide o obchádzanie Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a projekt obsahuje chyby, ktoré môžu naznačovať podvod.

Projekt baterkárne vyvoláva podľa hnutia Slovensko otázky aj ohľadom materiálu na výrobu batérií, kde sú uvedené nesprávne údaje o hmotnosti. Krátky tvrdí, že buď ide o chybný projekt alebo úmyselný podvod.

Investor musí získať stavebné povolenie

„Poslanec Národnej rady SR Rastislav Krátky, s najväčšou pravdepodobnosťou nepochopil rozdiel medzi pripravovaným priemyselným parkom v Šuranoch, pre ktorý vláda SR schválila na svojom rokovaní v stredu 5. marca 2025 osvedčenie o strategickej investícii a medzi samotnou investíciou, ktorá do priemyselného parku prichádza. Investor nového závodu musí podľa štandardných legislatívnych procesov získať stavebné povolenie,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR.

Pre samotnú realizáciu technológie výroby batérií bude musieť investor absolvovať štandardný proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (tzv. veľká EIA). Rezort hospodárstva zdôraznil, že v rámci tohto procesu musí investor jasne preukázať bezpečnosť výrobného procesu.