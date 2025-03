Výstavba Šurany Industrial parku napreduje, projektovú dokumentáciu vypracuje Reming Consult

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Šurany Industrial park zabezpečí firma Reming Consult a.s. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže.

Objednávateľom je štátny MH Invest, s.r.o. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DSP a DRS, zabezpečenie inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a výkon odborného autorského dozoru pre investičný projekt Stavby „Šurany Industrial Park – Verejná infraštruktúra“. Predpokladaná hodnota zákazky bola 8 864 224 eur, ponuka s najnižšou hodnotou bola na úrovni 8 654 300 eur.

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku. Prácu by v ňom mohlo nájsť 2 600 ľudí. Predpokladané investičné náklady odhaduje MH Invest na 162 mil. eur. S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Do parku smeruje priorite projekt čínskej skupiny Gotion a slovenskej firmy InoBat. Do baterkárne chce konzorcium investovať 1,23 mld. eur. Investičná pomoc štátu dosiahne 214 mil. eur.