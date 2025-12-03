Slovenské podniky môžu výrazne zmodernizovať výrobu, nová výzva SIEA ponúka až 30 000 eur

Cieľom je podporiť modernizáciu výrobných procesov a vývoj inovatívnych technologických riešení.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila novú výzvu Inovačné poukážky na robotizáciu a automatizáciu v priemysle, ktorá podnikateľom umožňuje získať podporu až do výšky 30 000 eur. Cieľom je podporiť modernizáciu výrobných procesov a vývoj inovatívnych technologických riešení.

Súčasť projektu na zvýšenie inovačnej výkonnosti

Táto výzva je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2, realizovaného v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027 a spolufinancovaného Európskou úniou. Projekt kladie dôraz na podporu firiem pri vývoji, testovaní a implementácii pokročilých technológií smerujúcich k princípom Priemyslu 4.0.

Podporené môžu byť projekty zamerané na robotizáciu výroby, optimalizáciu procesov, vývoj softvérových a hardvérových riešení či implementáciu konceptov „smart factory“. Výzva zároveň prepája podniky s výskumnými organizáciami, čím posilňuje ich inovačný potenciál.

Výška poukážok a miera podpory

Podnikatelia môžu získať inovačné poukážky v hodnote od 3 000 do 30 000 eur, pričom intenzita pomoci dosahuje až 85 % oprávnených nákladov. Súčasťou výzvy je aj komplexné online inovačné poradenstvo, ktoré pomáha žiadateľom počas realizácie projektov, ako uviedol generálny riaditeľ SIEA Michal Fiala.

Podporné aktivity zahŕňajú meranie, diagnostiku, testovanie a analýzy pri vývoji nových produktov a procesov, návrh a vývoj technologických postupov, zariadení, materiálov a systémov, tvorbu softvéru a hardvéru, prípravu technickej dokumentácie, prototypov a funkčných vzoriek. Dôležitá je aj optimalizácia výrobných postupov a parametrov na zvýšenie efektivity alebo zníženie nákladov, ako aj simulácie a modelovanie procesov súvisiacich s vývojom a implementáciou inovácií.

Podávanie žiadostí sa začne 12. januára 2026 o 12:00 prostredníctvom portálu INOWA. Pre záujemcov o podrobnosti pripravuje SIEA informačný webinár, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2025 o 13:00, kde budú predstavené podmienky výzvy a proces podávania žiadostí.

