Nemecký priemysel varuje pred najhlbšou krízou od vojny, dôsledky môže pocítiť aj slovenská ekonomika

„Nejde o dočasný pokles, ale o štrukturálny úpadok,“ upozorňuje priemyselné združenie BDI.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Priemysel, výroba, robotník
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecko Ekonomika Ekonomika z lokality Nemecko

Nemecká ekonomika čelí „najhlbšej kríze od druhej svetovej vojny“, upozornilo v utorok Združenie nemeckého priemyslu (BDI). Prezident združenia Peter Leibinger vyhlásil, že hospodárstvo je „v prudkom páde“ a vláda kancelára Friedricha Merza nereaguje dostatočne rozhodne.

Po dvoch rokoch recesie len mierny rast

Podľa BDI sa priemyselná výroba v roku 2025 zníži už štvrtý rok po sebe. „Nejde o dočasný pokles, ale o štrukturálny úpadok,“ uviedla organizácia.

Nemecko čelí kombinácii vysokých cien energií, slabého dopytu po exporte na kľúčových trhoch, rastúcej konkurencii Číny a americkým clám. Po dvoch rokoch recesie sa v roku 2025 očakáva len slabý rast.

Riziko aj pre slovenský priemysel

Merz, ktorý prevzal úrad v máji, prisľúbil oživenie hospodárstva, no čelí rastúcej kritike, že kroky jeho vlády sú pomalé a neúčinné. „Nemecko teraz potrebuje obrat v hospodárskej politike s jasnými prioritami pre konkurencieschopnosť a rast,“ zdôraznil Leibinger.

Nemecko je dlhodobo najväčším obchodným partnerom Slovenska a patrí medzi jeho hlavné odberateľské trhy, najmä v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva.

Vývoz do Nemecka je jedným z hlavných motorov slovenského hospodárstva, preto problémy nemeckého priemyslu predstavujú riziko aj pre slovenských výrobcov a dodávateľov.

Viac k osobe: Friedrich Merz
Okruhy tém: BDI Združenie nemeckého priemyslu Nemecká ekonomika Nemecká priemyselná výroba Priemysel Zahraničie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk