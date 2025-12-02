Nemecký priemysel varuje pred najhlbšou krízou od vojny, dôsledky môže pocítiť aj slovenská ekonomika

Nemecká ekonomika čelí „najhlbšej kríze od druhej svetovej vojny“, upozornilo v utorok Združenie nemeckého priemyslu (BDI). Prezident združenia Peter Leibinger vyhlásil, že hospodárstvo je „v prudkom páde“ a vláda kancelára Friedricha Merza nereaguje dostatočne rozhodne.
Po dvoch rokoch recesie len mierny rast
Podľa BDI sa priemyselná výroba v roku 2025 zníži už štvrtý rok po sebe. „Nejde o dočasný pokles, ale o štrukturálny úpadok,“ uviedla organizácia.
Medzinárodný menový fond vyzval Nemecko, aby prijalo hlbšie reformy na podporu udržateľného rastu
Nemecko čelí kombinácii vysokých cien energií, slabého dopytu po exporte na kľúčových trhoch, rastúcej konkurencii Číny a americkým clám. Po dvoch rokoch recesie sa v roku 2025 očakáva len slabý rast.
Riziko aj pre slovenský priemysel
Merz, ktorý prevzal úrad v máji, prisľúbil oživenie hospodárstva, no čelí rastúcej kritike, že kroky jeho vlády sú pomalé a neúčinné. „Nemecko teraz potrebuje obrat v hospodárskej politike s jasnými prioritami pre konkurencieschopnosť a rast,“ zdôraznil Leibinger.
Nemecko je dlhodobo najväčším obchodným partnerom Slovenska a patrí medzi jeho hlavné odberateľské trhy, najmä v oblasti automobilového priemyslu a strojárstva.
Vývoz do Nemecka je jedným z hlavných motorov slovenského hospodárstva, preto problémy nemeckého priemyslu predstavujú riziko aj pre slovenských výrobcov a dodávateľov.