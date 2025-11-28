Merz žiada Brusel o zrušenie zákazu spaľovacích áut od roku 2035

Nemecko chce umožniť predaj hybridných a vysoko efektívnych spaľovacích áut aj po roku 2035.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Close up hand of auto mechanic technician replacing and pouring motor oil in modern automobile engine at auto repair service station.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Nemecko Automotive

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok oznámil, že Nemecko bude žiadať Európsku úniu o zrušenie plánovaného zákazu predaja áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Merz na tlačovej konferencii uviedol, že napíše list Európskej komisii, v ktorom požiada o povolenie predaja hybridných a vysoko efektívnych spaľovacích áut aj po tomto dátume, ako aj elektromobilov.

„Týmto listom vysielame Komisii správny signál,“ povedal Merz a dodal, že nemecká vláda chce chrániť klímu„technologicky neutrálne“. Plánovaný zákaz EÚ čelí kritike od niektorých výrobcov áut, ktorí tvrdia, že je nereálny vzhľadom na pomalé zavádzanie elektromobilov v Európe.

Merz už viackrát vystúpil proti zákazu, no pred oficiálnym stanoviskom chce o tejto otázke diskutovať so svojimi koaličnými partnermi zo Sociálnodemokratickej strany (SPD). Podpredseda vlády a minister financií Lars Klingbeil z SPD súhlasí s Merzom, že je potrebné zákon upraviť a zdôraznil, že kľúčovým argumentom je budúcnosť nemeckého automobilového priemyslu a ochrana pracovných miest.

Nemecký automobilový sektor čelí kríze spôsobenej vysokými nákladmi na investície do elektromobilov a silnou konkurenciou z Číny. V snahe podporiť odvetvie plánuje vláda zaviesť dotácie až do výšky 5-tisíc eur na nákup elektrických alebo hybridných áut s komponentmi vyrobenými prevažne v Nemecku. Európska komisia avizovala, že 10. decembra predstaví flexibilnejší prístup k ukončeniu predaja áut so spaľovacími motormi.

Viac k osobe: Friedrich Merz
Firmy a inštitúcie: EK Európska komisiaEU Európska únia
Okruhy tém: zákaz áut so spaľovacími motormi
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk