Merz žiada Brusel o zrušenie zákazu spaľovacích áut od roku 2035

Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok oznámil, že Nemecko bude žiadať Európsku úniu o zrušenie plánovaného zákazu predaja áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Merz na tlačovej konferencii uviedol, že napíše list Európskej komisii, v ktorom požiada o povolenie predaja hybridných a vysoko efektívnych spaľovacích áut aj po tomto dátume, ako aj elektromobilov.
„Týmto listom vysielame Komisii správny signál,“ povedal Merz a dodal, že nemecká vláda chce chrániť klímu„technologicky neutrálne“. Plánovaný zákaz EÚ čelí kritike od niektorých výrobcov áut, ktorí tvrdia, že je nereálny vzhľadom na pomalé zavádzanie elektromobilov v Európe.
Nemecký kancelár šokuje EÚ: Stop zákazu spaľovacích motorov
Merz už viackrát vystúpil proti zákazu, no pred oficiálnym stanoviskom chce o tejto otázke diskutovať so svojimi koaličnými partnermi zo Sociálnodemokratickej strany (SPD). Podpredseda vlády a minister financií Lars Klingbeil z SPD súhlasí s Merzom, že je potrebné zákon upraviť a zdôraznil, že kľúčovým argumentom je budúcnosť nemeckého automobilového priemyslu a ochrana pracovných miest.
Nemecký automobilový sektor čelí kríze spôsobenej vysokými nákladmi na investície do elektromobilov a silnou konkurenciou z Číny. V snahe podporiť odvetvie plánuje vláda zaviesť dotácie až do výšky 5-tisíc eur na nákup elektrických alebo hybridných áut s komponentmi vyrobenými prevažne v Nemecku. Európska komisia avizovala, že 10. decembra predstaví flexibilnejší prístup k ukončeniu predaja áut so spaľovacími motormi.