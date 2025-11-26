Výrobné ceny sú podľa analytika tlmič inflácie, nie nový motor zdražovania

Výrobné ceny na Slovensku sa v októbri opäť mierne zdvihli, no ich rast zostáva celkovo utlmený. Dáta Štatistického úradu naznačujú skôr stabilizáciu ako začiatok nového inflačného cyklu. Priemyselné ceny vzrástli medziročne o 1,2 percenta.
Bez energie a ropných produktov je však zvýšenie citeľnejšie, čo podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka znamená, že práve tieto segmenty momentálne brzdia širší rast cien výrobcov.
Ceny potravín
Silnejší dopyt v automobilkách, potravinárstve či textilnom a drevárskom priemysle podľa neho drží ich ceny trvalo nad päťpercentnou hranicou, pričom vyšší objem objednávok umožňuje firmám postupne prenášať rast mzdových nákladov do cien.
Slovenský priemysel konečne ožíva, nárast objednávok však nemusí znamenať obrat k lepšiemu
Poľnohospodárske ceny spomalili na 3,1 percenta, čo je najnižšia hodnota v tomto roku. Za ochladením stojí dobrá úroda a normalizácia komoditných trhov. Kým rastlinná produkcia už medziročne klesá, živočíšna výroba si drží dvojciferné tempo rastu na úrovni 11,2 percenta.
To podľa analytika znamená, že pri niektorých potravinách, najmä pri produktoch živočíšneho pôvodu, môžu zvýšené cenové tlaky pretrvať aj počas zimy. Ceny vajec či mlieka síce mierne spomaľujú, no stále sa nachádzajú vysoko nad dlhodobým priemerom.
Extrémny rast cien v oblasti sprostredkovania práce
Stavebné ceny rástli rýchlejšie ako priemysel, a to tempom 6,5 percenta, čo už nereflektuje nedostatok materiálov, ale predovšetkým nákladové tlaky vyplývajúce z drahšej pracovnej sily. Podobný trend vidno aj v službách.
Zahraničný obchod Slovenska sa drží v prebytku. Export ťahá priemysel, dovoz však brzdia lacnejšie energie
Najväčším problémom zostáva extrémny rast cien v oblasti sprostredkovania práce, kde ceny vyskočili o viac ako 20 percent. Napriek oslabujúcemu trhu práce je to paradox iba na prvý pohľad. Firmy totiž menej najímajú priamo a vo väčšej miere využívajú agentúry, čo je pre nich nákladnejšie.
Trend na budúci rok
Podľa Boháčka sa slovenské výrobné ceny odrazili od dna, ale nejde o nový inflačný cyklus. Ako dodáva, rast je selektívny a sústredí sa najmä na odvetvia so silným dopytom alebo štrukturálnymi nerovnováhami.
Väčšina odvetví v priemysle zdražovala, celkový index však udržala v rovnováhe lacnejšia energetika
Poľnohospodárska produkcia by podľa neho mohla na jar stlačiť ceny potravín, najmä v rastlinnom segmente, no rizikom zostávajú mzdové tlaky v službách a pretrvávajúco drahá živočíšna výroba.
„Práve tieto segmenty môžu brániť rýchlejšiemu poklesu spotrebiteľskej inflácie,“ upozorňuje Boháček. Celkovo však výrobné ceny podľa neho pôsobia skôr ako tlmič než motor zdražovania a tento trend by sa mal udržať aj v úvode budúceho roka.