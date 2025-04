Europoslanec Ondruš sa v Martine stretol so zástupcami zamestnancov spoločnosti ECCO

Poslanec Európskeho parlamentu Branislav Ondruš sa v stredu v Martine osobne zaujímal o situáciu zamestnancov spoločnosti ECCO, ktorých sa dotkne plánované hromadné prepúšťanie.

Spolu s poradcom predsedu vlády Arturom Bekmatovom prijal pozvanie šéfa odborov Pavla Húšťavu a zúčastnil sa na rokovaní so zástupcami zamestnancov, ako aj na stretnutí s generálnym riaditeľom spoločnosti Petrom Milanom.

Bez predchádzajúcej konzultácie

„V Martine som dnes nebol náhodou – išiel som tam s cieľom zistiť, ako konkrétne vieme zamestnancom pomôcť. Je neakceptovateľné, aby sa nadnárodná korporácia rozhodla zatvoriť fabriku a nechala ľudí bez opory. Očakávam, že firma bude úzko spolupracovať s úradom práce a poskytne potrebné informácie včas, aby štát vedel efektívne pomôcť,“ zdôraznil Ondruš.

Zároveň upozornil na sporný postup európskeho vedenia firmy, ktoré o zatvorení fabriky informovalo náhle, bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie s odbormi.

„Rozhodnutie o zatvorení závodu prišlo bez konzultácie s miestnymi ani európskymi zamestnaneckými radami. Ľudia sa dozvedeli, že končia, bez možnosti pripraviť sa. Toto je presne ten scenár, ktorý chceme do budúcnosti v Európskej únii zakázať,“ uviedol europoslanec.

V Európskom parlamente sa Ondruš podieľal na presadení rezolúcie o reštrukturalizácii priemyslu, ktorá má do budúcnosti zabezpečiť, aby firmy boli povinné včas informovať zamestnancov aj štát o svojich zámeroch.

Európsky globalizačný fond

„Ak by už dnes platili pravidlá, ktoré presadzujeme, ECCO by muselo oznámiť svoj plán s dostatočným predstihom a prerokovať ho so zástupcami zamestnancov. Len tak by mohli odbory aj štát pripraviť sprievodné opatrenia,“ vysvetlil.

Dôležitým nástrojom v takýchto prípadoch je aj Európsky globalizačný fond (EGF), ktorý slúži na podporu zamestnancov postihnutých hromadným prepúšťaním.

„Výsledkom nášho úsilia je aj návrh Európskej komisie, aby sa financie z EGF mohli využívať bez povinného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. To odstraňuje prekážku, ktorá Slovensko často odrádzala od využívania týchto zdrojov,“ pripomenul Ondruš.

Ako dodal, aby sa však tieto peniaze dali efektívne využiť, je nevyhnutné, aby firmy o plánovanom prepúšťaní informovali s predstihom a aktívne spolupracovali s rezortom práce.