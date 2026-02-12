Priemysel zaznamenal rast po troch rokoch poklesu, oživenie však stojí na krehkých základoch

Slovenská ekonomika vyslala v roku 2025 opatrne pozitívny signál. Podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástli tržby vo všetkých piatich sledovaných odvetviach, pričom najvýraznejší obrat nastal v stavebníctve. Po troch rokoch poklesu sa k rastu vrátil aj kľúčový priemysel. Hoci celoročná bilancia vyznieva priaznivo, vývoj v závere roka naznačuje, že oživenie zatiaľ stojí na krehkých základoch.
Rástlo 12 priemyselných odvetví
Priemysel, ktorý je ťažiskovým odvetvím slovenskej ekonomiky, zaznamenal v decembri medziročný reálny rast tržieb o 0,7 percenta, čím prerušil dvojmesačný pokles. Z celkového počtu 16 sledovaných priemyselných odvetví rástlo až 12. Výsledok podporili najmä vyššie tržby vo výrobe počítačových výrobkov, ktoré medziročne vzrástli o 75,2 percenta, vo výrobe kovov o 7,7 percenta a vo výrobe koksu a ropných produktov o 15,8 percenta. Dynamiku však tlmili nižšie tržby v dodávke elektriny a plynu a vo výrobe dopravných prostriedkov.
Za celý rok 2025 si priemysel pripísal medziročný rast tržieb o 3,2 percenta, pričom ide o prvé zvýšenie po troch rokoch poklesu. Rast sa prejavil vo väčšine odvetví, pričom k celkovému výsledku najviac prispeli výroba kovov s rastom o 6,2 percenta a výroba počítačových výrobkov, kde tržby stúpli o 19,8 percenta. Naopak, negatívny vplyv mali energetika a automobilový priemysel.
Najvýraznejší posun však nastal v stavebníctve. Tržby v tomto sektore za celý rok vzrástli o 9,5 percenta, čo predstavuje návrat k rastu po útlme trvajúcom od roku 2022. Aj decembrové čísla potvrdili medziročné zvýšenie o 3,3 percenta. Stavebníctvo tak patrilo k najdynamickejšie rastúcim odvetviam roka a signalizuje oživenie investičnej aktivity.
Pozitívnu bilanciu vykázali aj vybrané trhové služby, ktoré sú druhým najväčším odvetvím podľa objemu tržieb. Za rok 2025 im tržby vzrástli o 3,5 percenta, pričom najvýraznejší príspevok mali činnosti vedenia firiem a poradenstvo v oblasti riadenia s rastom o 16,8 percenta, ako aj administratívne a kancelárske služby s nárastom o 3,4 percenta. V samotnom decembri však tieto služby ako jediné zaznamenali medziročný pokles, a to o 3,9 percenta, prvýkrát po dvoch rokoch.
Záver roka priniesol zmiešané signály
Doprava a skladovanie si za rok polepšili o 4,2 percenta. K rastu prispeli najmä skladové a pomocné činnosti v doprave s nárastom o 9,1 percenta, poštové a kuriérske služby s takmer 12-percentným rastom a letecká doprava. V decembri tržby medziročne stúpli o 2,8 percenta. Odvetvie informácie a komunikácia uzavrelo rok s rastom tržieb o 3,4 percenta, hoci tempo rastu sa už tretí rok po sebe spomaľuje. V pluse ho držalo najmä počítačové programovanie s rastom o 6,3 percenta a telekomunikácie s dvojpercentným nárastom.
Napriek priaznivej celoročnej bilancii priniesol záver roka zmiešané signály. Po sezónnom očistení tržby v medzimesačnom porovnaní klesli v štyroch z piatich odvetví. V priemysle o 1,5 percenta, vo vybraných trhových službách o 1,7 percenta, v doprave a skladovaní o 0,9 percenta a v stavebníctve o 0,6 percenta. Rast zaznamenali len informačné a komunikačné činnosti, a to o 2,2 percenta.
Podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka najnovšie údaje potvrdzujú, že slovenská ekonomika v roku 2025 vstúpila do fázy mierneho oživenia na strane podnikových tržieb, pričom pozitívna dynamika sa prejavila naprieč všetkými hlavnými odvetviami. Za kľúčový signál považuje návrat rastu v priemysle, hoci jeho dynamika zostáva umiernená a sektor naďalej brzdia energetika a výroba dopravných prostriedkov.
„Najvýraznejší obrat nastal v stavebníctve, kde tržby vzrástli takmer o 10 %, čo naznačuje oživenie investičnej aktivity aj dobiehanie predchádzajúceho útlmu,“ uviedol Boháček. Zároveň však upozorňuje, že medzimesačné poklesy ku koncu roka signalizujú, že rast zatiaľ nemá pevný cyklický základ a ekonomika zostáva citlivá na externé faktory a slabší zahraničný dopyt.