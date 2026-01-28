Výrobné ceny na Slovensku menia trend. Priemysel už infláciu netlačí, objavujú sa nové riziká

Od konca roka 2025 prichádzajú z cenového vývoja v slovenskej ekonomike signály, ktoré naznačujú výrazné zmiernenie nákladových tlakov. Údaje Štatistického úradu SR ukazujú, že výrobné ceny v priemysle sa po období prudkých výkyvov dostávajú do fázy stagnácie, zatiaľ čo poľnohospodárstvo a stavebníctvo sa vyvíjajú rozdielnym tempom.
Spoločným menovateľom však zostáva fakt, že výrobné ceny už nepôsobia ako hlavný motor inflácie, skôr sa stávajú stabilizačným prvkom ekonomiky.
Priemyselné ceny zaznamenali symbolický zlom
Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v decembri 2025 medziročne nižšie o 0,3 %, čo je síce len mierny pokles, no po dlhšom čase ide o symbolicky dôležitý zlom. Podľa Štatistického úradu SR stačil pokles cien v štyroch zo šestnástich sledovaných odvetví na to, aby celkový výsledok priemyslu skončil v mínuse.
Najväčší vplyv mala energetika, kde ceny klesli o 3,6 %, a tiež výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov s poklesom o 3 %. Na druhej strane, ceny rástli najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,8 % a vo výrobe kovov o 3 %. V porovnaní s novembrom však priemyselné ceny mierne vzrástli, a to o 0,3 %.
Vývoj cien za celý rok 2025
Za celý rok 2025 boli tuzemské priemyselné ceny vyššie o 0,5 %, pričom rast cien zaznamenalo trinásť zo šestnástich odvetví. Výraznejšie zdražovanie sa prejavilo najmä vo výrobe dopravných prostriedkov a v potravinárstve, kde ceny stúpli o približne 2,7 %, respektíve 2,6 %. Výraznou protiváhou bol takmer desaťpercentný pokles cien v spracovaní koksu a ropy, ktorý podľa analytikov tlmil tlak na celý výrobný reťazec. Exportné ceny sa vyvíjali odlišne: v decembri medziročne vzrástli o 0,8 %, hoci medzimesačne klesli, a za celý rok 2025 boli vyššie o 1,1 %.
„Priemyselné ceny sa na prelome rokov dostávajú do fázy stabilizácie, ktorá potvrdzuje, že nákladová inflácia v ekonomike už stratila hlavný impulz,“ uvádza analytik 365.bankTomáš Boháček. Podľa neho je medziročný pokles cien v decembri dôležitý najmä symbolicky, keďže naznačuje ústup tlakov aj v jadrových segmentoch ekonomiky. Zároveň upozorňuje na výraznú diferenciáciu medzi odvetviami, kde energetika a technologické sektory ceny znižujú, zatiaľ čo cyklické a investične náročné odvetvia si udržiavajú mierny rast.
Rozdiely medzi trhmi
Rozdiel medzi domácim a exportným trhom je pritom čoraz zreteľnejší. Ako upozorňuje Boháček, rýchlejší rast exportných cien naznačuje, že slovenskí výrobcovia si lepšie chránia marže v zahraničí než doma, čo súvisí s miernym oživením dopytu v častiach eurozóny aj s oslabením konkurenčného tlaku. Tento trend však podľa neho zostáva krehký a citlivý na geopolitické riziká a vývoj globálneho obchodu.
Odlišný obraz prináša poľnohospodárstvo. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v decembri 2025 medziročne vzrástli o 0,6 %, pričom rozhodujúci vplyv mali živočíšne výrobky so zdražením o 4,2 %. Rastlinná výroba naopak zlacnela o 1,9 %. Štatistický úrad SR uvádza, že v živočíšnej výrobe výrazne rástli ceny jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat o 18,9 % a ceny mlieka o 5,4 %, zatiaľ čo ceny konzumných vajec vzrástli o 4,2 %, čo bolo najnižšie tempo rastu za viac než rok. V rastlinnej výrobe zaznamenali najväčší pokles ceny strukovín a zemiakov, pričom miernejšie zlacneli aj obilniny, zelenina a olejnaté plodiny.
Potraviny budú reagovať rozdielne
Za celý rok 2025 sa výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov zvýšili o 5,2 %, výraznejšie pri živočíšnych výrobkoch o 8,5 %. Najvyšší nárast zaznamenali ceny konzumných vajec, ktoré medziročne vzrástli o viac než 20 %, zatiaľ čo rok predtým boli lacnejšie. Dvojciferným tempom rástli aj ceny mlieka a hovädzieho dobytka.
Zahraničný obchod je svetlou stránkou ekonomiky Slovenska, hodnotí analytik, riziká však rastú
Podľa Tomáša Boháčka ide o dvojrýchlostný vývoj, ktorý sa bude premietať aj do cien potravín. „Rast cien živočíšnych výrobkov zostáva výrazný a bude aj naďalej udržiavať tlak na vybrané potraviny, najmä mliečne výrobky a mäso,“ upozorňuje analytik, pričom pokles cien rastlinnej produkcie podľa neho vytvára priestor na stabilizáciu časti potravinového koša v roku 2026.
Výhľad na začiatok roka 2026
Ceny stavebných prác boli v decembri 2025 medziročne vyššie o 5,3 % a rovnakým tempom rástli aj v súhrne za celý rok. Ceny stavebných materiálov síce vzrástli miernejšie, no podľa Boháčka je hlavným problémom sektora rast mzdových nákladov a nedostatok pracovnej sily. To znamená, že ani pri slabšej investičnej aktivite nemožno očakávať rýchle zlacňovanie stavebných prác.
Celkový obraz na začiatku roka 2026 tak naznačuje, že výrobné ceny už nepredstavujú významné inflačné riziko. Priemysel vstupuje do fázy cenovej stagnácie, poľnohospodárstvo postupne ochladzuje rast cien a výraznejším rizikom do budúcnosti zostávajú najmä mzdové tlaky v niektorých sektoroch. Ako však dodáva Boháček, priaznivý inflačný vývoj má aj odvrátenú stranu v podobe utlmeného dopytu, ktorý sa bude ďalej podpisovať pod slabší výkon domácej ekonomiky.