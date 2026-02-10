Slovenský priemysel zažil najprudší prepad od roku 2022, útlm podľa analytika pritom nie je krátkodobou epizódou

Slovenský priemysel uzavrel rok 2025 v citeľne horšej kondícii, než s akou doň vstupoval. Dáta Štatistického úradu SR ukazujú, že decembrová priemyselná produkcia sa medziročne prepadla o 8,5 %, čo je najhlbší pokles od decembra 2022 a zároveň jasné potvrdenie, že nejde o jednorazové zaváhanie. Priemysel mal nižší výkon až v desiatich z dvanástich mesiacov roka a celoročne klesol o 3,1 %, čím sa po dvoch rokoch rastu opäť dostal do mínusu.
Za prudkým decembrovým prepadom nestál jeden izolovaný problém, ale súbeh slabostí naprieč väčšinou kľúčových odvetví. Z pätnástich sledovaných odvetví zaznamenalo medziročný pokles až jedenásť. Najvýraznejší negatívny vplyv mala energetika, keď dodávka elektriny a plynu klesla takmer o 26 %.
Výrazné mínusy
Ako upozorňuje analytik 365.bankTomáš Boháček, samotná energetika ubrala priemyslu viac ako štyri percentuálne body, pričom výrazné mínusy prišli aj z výroby kovov, strojov a zariadení či gumárenského priemyslu. Slabší výkon zaznamenala v decembri aj výroba dopravných prostriedkov, ktorá medziročne klesla o necelé tri percentá, a tentoraz už nedokázala kompenzovať straty inde v ekonomike.
Zahraničný obchod zaznamenal výrazné zlepšenie, budúci výhľad však ostáva opatrne optimistický
Medzimesačné čísla po sezónnom očistení navyše naznačujú, že slabosť nekončila s koncom roka. Oproti novembru sa priemyselná produkcia v decembri znížila o ďalších 4,9 %, čo podľa Boháčka potvrdzuje, že „útlm nie je krátkodobou epizódou, ale výsledkom dlhšie trvajúceho oslabenia„. Z makroekonomického pohľadu to znamená, že priemysel dnes neplní úlohu stabilizátora hospodárstva, ale skôr jeho brzdy.
Celoročný obraz roku 2025 je síce o niečo miernejší než dramatický december, no podstata problému zostáva rovnaká. Priemysel klesol o 3,1 % a do útlmu sa dostalo osem z pätnástich sledovaných odvetví. Najviac ho počas celého roka brzdila energetika s takmer 16-percentným poklesom, nasledovaná výrobou kovov a strojov a zariadení.
Automobilky ako čiastočná podpora
Ako konštatuje analytik Slovenskej sporiteľneMatej Horňák, priemysel do mínusu opäť potlačila najmä dodávka elektriny a plynu, ktorá bola v medziročnom poklese počas celého roka, pričom negatívne prispievali aj kovovýroba a strojárstvo.
Aspoň čiastočnou oporou zostali automobilky, ktoré majú v štruktúre slovenského priemyslu dlhodobo dominantné postavenie. Výroba dopravných prostriedkov síce medziročne rástla len v polovici mesiacov, no v súhrne za celý rok dokázala zvýšiť produkciu o 1,5 %.
Tento rast však bol slabší a nerovnomernejší než v minulosti a ani spolu s 15-percentným nárastom vo výrobe koksu a ropných produktov nedokázal zvrátiť celkový pokles priemyslu. „Slovenský priemysel dnes stojí na stále užšej nohe. A tá už začína byť nestabilná,“ hovorí Boháček.
Ochladenie zahraničného dopytu
Za slabými číslami je predovšetkým ochladenie zahraničného dopytu. Slovenský priemysel je úzko naviazaný na vývoj v Nemecku a eurozóne, kde sa investičný cyklus spomalil a firmy odkladajú nové objednávky.
Výrobné ceny na Slovensku menia trend. Priemysel už infláciu netlačí, objavujú sa nové riziká
Horňák zároveň upozorňuje, že domácim výrobcom sa zhoršila aj konkurenčná pozícia, keďže náklady na podnikanie na Slovensku v poslednom období výrazne vzrástli, či už v dôsledku konsolidačných opatrení, sektorových daní alebo rastu mzdových príplatkov. K tomu sa pridávajú geopolitické turbulencie a neistota v medzinárodnom obchode, ktoré tlmia globálnu ekonomickú aktivitu.
Zmiešaný obraz
Indikátory sentimentu zatiaľ ponúkajú zmiešaný obraz. Podľa dát Slovenskej sporiteľne sa nálada v priemysle na začiatku roka zhoršila, keď index sentimentu klesol o štyri body a signalizuje opatrnosť firiem pri plánovaní produkcie. Na druhej strane analytik UniCredit BankĽubomír Koršňák poukazuje na mierne zlepšenie nálad v eurozóne a Nemecku, kde sa priemyselné PMI v januári opäť dostalo nad hranicu 50 bodov.
Nižšie úrokové sadzby a robustnejší fiškálny impulz v niektorých európskych ekonomikách, najmä v oblasti zbrojenia a infraštruktúry, by podľa neho mohli v priebehu roka podporiť aj slovenský priemysel.
Nejde o krátkodobý výkyv
Prenos tohto oživenia však nemusí byť automatický. Koršňák upozorňuje, že zotavovanie externého dopytu môže brzdiť čiastočná strata konkurencieschopnosti časti domáceho priemyslu, jeho štruktúra, ale aj domáce faktory, ako fiškálna konsolidácia, tlak na rast miezd a relatívne vysoké ceny energií. Aj preto sa zatiaľ nedá hovoriť o jasnom obrate.
Výroba áut na Slovensku rástla hlavne vďaka Stellantisu, export do USA a Číny prudko klesol
Ako sumarizuje Boháček, aktuálne dáta nehovoria o krátkodobom výkyve, ale o tom, že slovenská ekonomika naráža na limity svojho starého modelu. Rok 2026 tak môže byť menej o dynamickom raste a viac o tom, ako dlho ešte dokáže priemysel klesať bez vážnejších dôsledkov pre zamestnanosť a verejné financie.