Medzinárodný menový fond vyzval Nemecko, aby prijalo hlbšie reformy na podporu udržateľného rastu

Koalícia kancelára Friedricha Merza výrazne zvyšuje výdavky na infraštruktúru a obranu s cieľom podporiť obrat v hospodárstve.
Nemecký kancelár Friedrich Merz Foto: SITA/AP
Medzinárodný menový fond (MMF) v stredu vyzval Nemecko, aby zvyšovanie verejných výdavkov podporilo prorastovými reformami, ktoré sú nevyhnutné na udržateľné zotavenie najväčšej európskej ekonomiky po dvoch rokoch recesie.

Koalícia kancelára Friedricha Merza výrazne zvyšuje výdavky na infraštruktúru a obranu s cieľom podporiť obrat v hospodárstve.

MMF po návšteve svojich predstaviteľov v Nemecku ocenil „prelomové“ rozhodnutie krajiny z tohto roka zmierniť prísne dlhové pravidlá, čo umožnilo prudký rast verejných výdavkov. Podľa fondu to „vytvorilo podmienky na hospodárske oživenie“.

Potrebné sú štrukturálne reformy

Finančná inštitúcia však vyzvala, aby sa dodatočné prostriedky využili rozumne a položili základy pre dlhodobú udržateľnosť. Dodala, že opatrenia „by mali byť doplnené prorastovými štrukturálnymi reformami vrátane podpory inovácií a digitalizácie, zníženia administratívnej záťaže, riešenia nedostatku pracovnej sily a prehĺbenia európskej hospodárskej integrácie“.

Podľa najnovších prognóz MMF sa nemecká ekonomika v tomto roku vráti k rastu s výkonom 0,2 percenta a v roku 2026 by mala zrýchliť na 0,9 percenta.

Rastú však obavy z Merzových hospodárskych plánov. Kritici tvrdia, že verejné výdavky pribúdajú príliš pomaly, sú nesprávne smerované a chýba dôraz na hlboké reformy.

Merz v utorok obhajoval vládu proti kritike poukázaním na pripravované zmeny v oblasti dane z príjmu právnických osôb a cien energií pre priemysel.

Nemecko nie je motorový čln

„Nemecko nie je rýchly čln, Nemecko je veľká loď,“ povedal na podujatí zamestnávateľskej asociácie BDA. Dodal, že na otočenie „takého veľkého tankera“ je potrebný čas.

Nemecká ekonomika v posledných rokoch trpela dôsledkami cenového šoku na energie spôsobeného vojnou na Ukrajine, priemyselným útlmom a rastúcou konkurenciou v tradičných odvetviach, najmä zo strany Číny. Dodatočnou prekážkou sa stali aj clá uvalené Spojenými štátmi, ktoré sú najväčším exportným trhom Nemecka.

