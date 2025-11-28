Nemecký kancelár vyzval Belgicko, aby súhlasilo s použitím zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine

Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že vyvíja tlak na belgickú vládu, aby sa dohodla s Európskou úniou na využití zmrazených ruských aktív na financovanie Ukrajiny.
Európska komisia a viaceré členské štáty EÚ presadzujú návrh využiť zmrazené aktíva ruskej centrálnej banky na vytvorenie takzvaného „reparačného úveru“ vo výške 140 miliárd eur pre Ukrajinu. Plán však čelí silným námietkam Belgicka, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, a to z dôvodu právnych dôsledkov a rozdelenia rizík. Z celkovej sumy približne 235 miliárd eur zmrazených ruských aktív v rámci EÚ sa asi 210 miliárd nachádza v medzinárodnej depozitnej organizácii Euroclear so sídlom v Bruseli.
„Musíme urobiť všetko pre to, aby sme túto vojnu ukončili, a využitie ruských aktív je podľa môjho názoru vhodným nástrojom,“ konštatoval v piatok Merz.
Belgický premiér Bart De Wever je zásadne proti odblokovaniu zmrazených ruských aktív
Povedal, že v tejto otázke je v pravidelnom kontakte s belgickým premiérom Bartom De Weverom.
„Chápem jeho obavy, má dobré argumenty, ale aj my máme dobré argumenty, pokiaľ ide o dosiahnutie nášho spoločného cieľa. Hľadáme riešenie, ktoré bude prijateľné pre Belgicko aj pre Euroclear, aby sme o tomto kroku mohli rozhodnúť v rámci EÚ s čo najširšou podporou,“ uviedol nemecký kancelár.
Merz zdôraznil, že je nevyhnutné vyvinúť na Rusko maximálny tlak a odmietol varovania Moskvy pred odvetnými krokmi. Merz označil podobné vyhlásenia Moskvy za „opakujúci sa rituál“. „Nedáme sa nimi zastrašiť,“ povedal kancelár.