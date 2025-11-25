Fehérváry prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Okrem gólu si pripísal aj tri plusové body - VIDEO

Martin Fehérváry strelil druhý gól a dosiahol ôsmy bod v sezóne NHL 2025/2026.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Hokej NHL: Washington - Columbus
Martin Fehérváry je už niekoľko rokov stabilná súčasť obrany jedného z najlepších tímov Východnej konferencie NHL Washingtonu Capitals. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Spojené štáty americké

Hokejistom Washingtonu ide karta v NHL. V pondelok zvíťazili nad hráčmi Columbusu 5:1 a zaznamenali štvrté víťazstvo z posledných piatich zápasov.

Je zaujímavé, že štyri z piatich gólov Capitals strelili obrancovia a medzi nimi aj Martin Fehérváry. Jeho gól na 5:0 zo 45. min zvýraznil beztak dominantné víťazstvo Washingtonu.

„Prepálil“ brankára

Fehérváry si v útočnom pásme pred modrou čiarou prevzal prihrávku od spoluhráča Connora McMichaela a strelou bez prípravy „prepálil“ brankára Columbusu Elvisa Merzlikinsa. Neskôr ešte Denton Mateychuk strelil jediný gól Blue Jackets a upravil na 1:5 z pohľadu hostí.

Fehérváry vďaka druhému gólu v sezóne bodoval v druhom zápase za sebou a celkovo svoju produktivitu vylepšil na 8 bodov v 23 zápasoch (2+6).

Dva góly za 12 sekúnd

Dvadsaťšesťročný bratislavský rodák odohral veľmi dobrý zápas. Okrem gólu si počas necelých 18 minút na ľade pripísal aj tri zablokované strely a tiež tri plusové body. Ešte jeden fakt z Capital One Areny stojí za zmienku.

Obrancovia Washingtonu Jakob Chychrun (strelil až dva góly) a John Carlson skórovali na konci druhej tretiny z rozpätí 12 sekúnd, čo je najmenší časový údaj medzi dvoma gólmi v podaní bekov v celej histórii tímu Washington Capitals. Prekonali 20-sekundové rozpätie z roku 1979 v podaní Ricka Greena a Roberta Picarda.

Nemuseli sa báť

„Začali sme dobre a vytrvali v dobrom nastavení až do konca. Brankár Thompson nás zákrokmi podržal, keď sme to potrebovali. V útoku sme si toho utvorili a premenili dosť na to, aby sme sa nemuseli báť o výsledok,“ uviedol Jakob Chychrun podľa webu NHL.

„Bol to chudobný výkon z našej strany. Na začiatku sme sa síce o niečo snažili, ale celkovo máme od pocitov šťastia veľmi ďaleko,“ zhodnotil tréner Columbusu Dean Evason.

Viac k osobe: Jakob ChychrunJohn CarlsonMartin Fehérváry
Firmy a inštitúcie: Columbus Blue JacketsNHLWashington Capitals
Okruhy tém: body Gól Hodnotenie NHL 2025/2026 Sezóna slovenský obranca Tréner víťazstvo
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk