Fehérváry prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. Okrem gólu si pripísal aj tri plusové body - VIDEO

Hokejistom Washingtonu ide karta v NHL. V pondelok zvíťazili nad hráčmi Columbusu 5:1 a zaznamenali štvrté víťazstvo z posledných piatich zápasov.
Je zaujímavé, že štyri z piatich gólov Capitals strelili obrancovia a medzi nimi aj Martin Fehérváry. Jeho gól na 5:0 zo 45. min zvýraznil beztak dominantné víťazstvo Washingtonu.
„Prepálil“ brankára
Fehérváry si v útočnom pásme pred modrou čiarou prevzal prihrávku od spoluhráča Connora McMichaela a strelou bez prípravy „prepálil“ brankára Columbusu Elvisa Merzlikinsa. Neskôr ešte Denton Mateychuk strelil jediný gól Blue Jackets a upravil na 1:5 z pohľadu hostí.
Fehérváry vďaka druhému gólu v sezóne bodoval v druhom zápase za sebou a celkovo svoju produktivitu vylepšil na 8 bodov v 23 zápasoch (2+6).
Dva góly za 12 sekúnd
Dvadsaťšesťročný bratislavský rodák odohral veľmi dobrý zápas. Okrem gólu si počas necelých 18 minút na ľade pripísal aj tri zablokované strely a tiež tri plusové body. Ešte jeden fakt z Capital One Areny stojí za zmienku.
Obrancovia Washingtonu Jakob Chychrun (strelil až dva góly) a John Carlson skórovali na konci druhej tretiny z rozpätí 12 sekúnd, čo je najmenší časový údaj medzi dvoma gólmi v podaní bekov v celej histórii tímu Washington Capitals. Prekonali 20-sekundové rozpätie z roku 1979 v podaní Ricka Greena a Roberta Picarda.
Nemuseli sa báť
„Začali sme dobre a vytrvali v dobrom nastavení až do konca. Brankár Thompson nás zákrokmi podržal, keď sme to potrebovali. V útoku sme si toho utvorili a premenili dosť na to, aby sme sa nemuseli báť o výsledok,“ uviedol Jakob Chychrun podľa webu NHL.
„Bol to chudobný výkon z našej strany. Na začiatku sme sa síce o niečo snažili, ale celkovo máme od pocitov šťastia veľmi ďaleko,“ zhodnotil tréner Columbusu Dean Evason.