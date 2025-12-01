Merz: Na Ukrajine nesmie byť „žiadny nadiktovaný mier“

„Žiadne rozhodnutie o Ukrajine a Európe bez Ukrajincov a bez Európanov,“ vyhlásil nemecký kancelár.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Nemecký kancelár Friedrich Merz. Foto: SITA/AP
Nemecko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Nemecko

Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyhlásil, že na Ukrajine nesmie byť „žiadny nadiktovaný mier“ a že Kyjev a jeho európski spojenci musia byť zapojení do akejkoľvek dohody o ukončení vojny.

Máme jasný smer: Žiadne rozhodnutie o Ukrajine a Európe bez Ukrajincov a bez Európanov,“ povedal Merz po boku poľského premiéra Donalda Tuska v Berlíne krátko po telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Žiadny nadiktovaný mier za chrbtom Ukrajincov. Žiadne oslabenie ani rozdelenie Európskej únie a NATO,“ vyhlásil Merz pred utorkovou schôdzkou ruského vodcu Vladimira Putina a americkým vyslancom Stevom Witkoffom.

Viac k osobe: Friedrich Merz
Okruhy tém: Mierové rokovania Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk