Tesco rozdelí 223-tisíc eur na projekty pre deti a mladých, o výške podpory budú rozhodovať zákazníci

Tesco podporí nápady pre deti a mladých za 223-tisíc eur. Urobí tak v rámci novej výzvy v grantovom programe Správne začiatky. Tesco podporí 231 najlepších nápadov na lepší štart do života pre deti a mladých. O grant Správne začiatky sa môžu už tretíkrát uchádzať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, neziskové organizácie či občianske združenia.
Svoje nápady stačí prihlásiť cez stránku https://tesco.sk/pomahame/about/ do 9. novembra. Grantový program Správne začiatky nadviazal na ukončený grant Vy rozhodujete, my pomáhame, s ktorým Tesco podporilo 3 234 projektov v hodnote takmer 2,6 milióna eur.
Projekty na podporu detí a mladých
Tesco spolu s Pontis Impact, s.r.o., vyberie z prihlásených nápadov 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí sumu 223 300 eur. Podporené budú tie, ktoré sa budú zameriavať na podporu detí a mladých do 26 rokov.
„Každý z nás si zaslúži vo svojom živote správny začiatok, najmä deti a mladí ľudia. Na dobrý rozbeh často stačí absolvovanie kurzu, športovanie, naučenie sa niečoho nového alebo rozvíjanie talentu či nájdenie správnej cesty za pomoci odborníkov,“ povedala Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.
O výške podpory rozhodnú zákazníci
O výške podpory budú počas zimy hlasovať žetónmi zákazníci Tesca v 166 obchodoch po celom Slovensku. V predajniach budú na výber pre hlasovanie tri projekty z okolia. Projekt, ktorý dostane najvyšší počet hlasovacích žetónov, získa 1 800 eur, projekt na druhom mieste 800 eur a na treťom 300 eur.
Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť, by si tak mali premyslieť, akým spôsobom môže práve ich nápad zlepšiť štart do života pre deti a mladých, a vypočítať si, koľko eur by stála realizácia projektu. Následne stačí svoj nápad zaregistrovať online.
Predošlé úspechy
Príkladom predošlých úspešných edícií grantového programu Správne začiatky je Rodinné centrum Ráčik v Bratislave. Centrum funguje vyše 20 rokov a získalo podporu v druhej edícii spolu s ďalšími 230 projektami. Centrum z grantu vylepší knižnicu pre deti.
Andrea Butor Škulcová z centra priblížila, že vďaka grantu môžu aktualizovať zastaranú knižnicu. „Chceme ponuku doplniť o knihy pre deti o emóciách i citlivých témach. Mali sme aj veľký dopyt po interaktívnych knihách so zvukmi či s elektronickým perom. Tešíme sa, že to teraz môžeme aj zrealizovať,“ doplnila.