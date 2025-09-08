Tesco výrazne bojuje proti klimatickej zmene, za deväť rokov znížilo emisie až o 81 percent

Tesco dosiahlo výrazný pokrok v boji proti klimatickej zmene, keď za deväť rokov znížilo emisie skleníkových plynov vo svojich prevádzkach o 81 %. Reťazec sa tak približuje k svojmu cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2035.
Najväčšia výzva
„Klimatickú zmenu považujeme za jednu z najväčších výziev súčasnosti. Ochrana planéty a trvalá udržateľnosť je preto stabilnou súčasťou našich cieľov, stratégií aj obchodných plánov. Sme veľmi radi, že vďaka tomuto systematickému prístupu dosahujeme konkrétne výsledky – zníženie emisií o 81 % od východiskového roku 2016/17. V porovnaní s uplynulým rokom ide o výrazný posun o ďalších 12 percent,“ uviedla Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku.
Tesco od roku 2020 nakupuje 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a zavádza energeticky úsporné opatrenia, ako bezemisné potravinové chladenie, ekologickejšiu vzduchotechniku, LED osvetlenie s inteligentným riadením či modernizáciu tepelných čerpadiel.
Výmena plynových pecí
„Dekarbonizácia tepelných čerpadiel na ďalších 5 hypermarketoch v uplynulom roku bola jedným z dôležitých krokov, ktoré prispeli k výraznému medziročnému zníženiu emisií. V súčasnosti máme modernejšie tepelné čerpadlá na 11 prevádzkach a v dekarbonizácii plánujeme ďalej pokračovať,“ dodala Lehotská.
Významný prínos má aj výmena plynových pecí za elektrické, keďže elektrická energia pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov, čo znamená nulové emisie pri pečení a dopekaní pečiva. Okrem prevádzok Tesco investuje do modernizácie vozidiel, školení vodičov a technológií na znižovanie emisií v distribúcii a spolupracuje s dodávateľmi na znižovaní emisií v celom dodávateľskom reťazci.
Inšpirácia pre ostatných
V rámci projektu Tesco pre udržateľnú budúcnosť reťazec priamo v predajniach informuje o svojich iniciatívach na ochranu životného prostredia a verí, že tým inšpiruje partnerov, dodávateľov aj verejnosť k zodpovednému prístupu.
„Sme presvedčení, že je zodpovednosťou každého z nás snažiť sa prispieť k riešeniu klimatickej krízy. Riziká vyplývajúce zo zmeny klímy totiž predstavujú vážnu hrozbu pre každého, či už zákazníkov alebo všetkých partnerov v rámci dodávateľského reťazca. Snažíme sa preto v spolupráci s nimi postupne znižovať všetky emisie pri ceste potravín z farmy až na stôl. Pretože len spoločne môžeme dosiahnuť skutočnú zmenu a udržateľnú budúcnosť,“ uzavrela Michaela Lehotská.