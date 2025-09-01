Tesco darovalo takmer 14 miliónov porcií jedla ľuďom v núdzi, potravinový odpad znížilo o 81 percent

Spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími charitatívnymi organizáciami umožňuje, aby nepredané potraviny smerovali na pomoc pre núdznych.
Tesco darovalo na Slovensku v minulom roku vyše 5 600 ton potravín, čo predstavuje približne 13,4 milióna porcií jedla pre ľudí v núdzi. Reťazec tvrdí, že vďaka práci svojich zamestnancov sa mu darí denne odovzdať až 95 % nepredaných, no stále vhodných potravín charitatívnym partnerom.

Generálny riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Kuruc ocenil nasadenie zamestnancov. „Naši Bojovníci proti plytvaniu sú skutočnou hybnou silou zmeny, vďaka ktorej sme len v minulom roku dokázali darovať 13,4 milióna porcií jedla tým, ktorí to potrebujú,“ uviedol.

Záväzok nulového potravinového odpadu

Tesco sa odvoláva na dlhodobý záväzok nulového potravinového odpadu a tvrdí, že oproti roku 2016 znížilo množstvo odpadu vo svojich predajniach o 81 %, z pôvodných 9 957 ton na 1 938 ton.

Aktuálne tvorí potravinový odpad iba 0,37 % z celkového objemu predaných potravín, čo podľa reťazca znamená aj úsporu viac ako 71-tisíc ton emisií CO₂. Spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska a ďalšími charitatívnymi organizáciami umožňuje, aby nepredané potraviny smerovali priamo k ľuďom v núdzi.

Ciele OSN

Podobné aktivity zapadajú do rámca cieľov OSN, konkrétne záväzku znížiť plytvanie potravinami do roku 2030 na polovicu. Tento cieľ je zároveň súčasťou európskej stratégie Farm to Fork.

Slovensko spolu s ďalšími členskými štátmi EÚ bude musieť prispieť k plneniu tohto záväzku, pričom podľa Európskej komisie je potravinový odpad v únii zodpovedný za približne 6 % emisií skleníkových plynov. Aj preto sa od obchodných reťazcov očakáva, že budú aktívne zapájať do znižovania plytvania. Tesco tvrdí, že cieľ OSN už splnilo v roku 2019, teda o 11 rokov skôr.

