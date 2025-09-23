Tesco na Slovensku podporuje kariérny rast, zameriava sa aj na začleňovanie zraniteľných skupín

Tesco na Slovensku dlhodobo vytvára podmienky, kde sa môže rozvíjať každý zamestnanec bez ohľadu na vek, pôvod či životné okolnosti. Firma podporuje kariérny rast prostredníctvom programov ako Graduate, Mladý líder či Tímlíder, ktoré sú určené pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl. V prevádzkach získavajú odbornú prax stovky študentov, vrátane mladých z marginalizovaných rómskych komunít.
„V Tescu sa k ľuďom správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali,“ uviedla Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku. Spoločnosť zamestnáva 6,5 % kolegov so zdravotným znevýhodnením a je laureátom ocenenia Roma Spirit za podporu znevýhodnených skupín.
Tesco Online nákupy sú dostupné už pre 80 percent domácností, služba pribudla v štyroch nových lokalitách
Tesco tiež vytvára menšie zamestnanecké skupiny, ktoré podporujú psychologické bezpečie a spokojnosť na pracovisku. Medzi ne patria skupiny LGBTQ+, Úspešné ženy, Mladí kolegovia či Starostlivosť o blízkych, ktoré poskytujú priestor na vzájomnú podporu a rozvoj.
Nedávno spoločnosť zorganizovala Festival príležitostí, kde zamestnanci mohli spoznať nové kariérne možnosti a rozvíjať svoj potenciál. Tesco pravidelne zverejňuje Správu o diverzite a inklúzii a získalo ocenenie Via Bona v kategórii Výnimočný zamestnávateľ za svoj prístup k začleňovaniu zraniteľných skupín.