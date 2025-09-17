Tesco Online nákupy sú dostupné už pre 80 percent domácností, služba pribudla v štyroch nových lokalitách

Tesco rozšírilo službu Online nákupov potravín do štyroch nových lokalít, čím ju sprístupnilo ďalším 378-tisíc zákazníkom. Celkovo tak službu môže využívať až 4,25 milióna Slovákov, čo predstavuje približne 80 % domácností. Nové lokality zahŕňajú Dolný Kubín, Levice, Humenné a Zvolen s okolím.
K dispozícii aj služba Klikni&Vyzdvihni
Zákazníci môžu objednať potraviny a ďalšie potreby do domácnosti s doručením priamo pred dvere od pondelka do nedele v čase od 8.00 do 22.00, a to už do piatich hodín od objednávky. Okrem doručenia je k dispozícii aj služba Klikni&Vyzdvihni, ktorá bude čoskoro dostupná aj v Zvolene.
Tesco zároveň prinieslo novinky v rámci členskej služby Tesco Online Club, vrátane výhodného plánu „Po Tretej“ a možnosti uplatniť multizľavy, kupóny a peňažné poukážky z vernostného programu Clubcard, čo zákazníkom umožňuje ušetriť na nákupoch. Od 17. septembra do 9. októbra 2025 môžu všetci online zákazníci využiť doručenie zadarmo vo všetkých lokalitách, kde je služba dostupná.
Najpopulárnejšia služba
Prevádzkový riaditeľ Tesca na Slovensku Martin Bulla, zdôraznil, že Tesco Online nákupy sú najpopulárnejšou službou nákupu potravín cez internet na Slovensku a spoločnosť plánuje naďalej rozširovať dostupnosť a zlepšovať služby.
Služba ponúka viac ako 14-tisíc produktov za rovnaké ceny ako v kamenných predajniach, pričom o výber sa starajú vyškolení pickeri. Členovia Tesco Online Clubu majú navyše prístup k bezplatnému doručeniu a ďalším výhodám.