Slováci vo vianočnej kampani Lidla ukázali veľké srdce, ľuďom v núdzi poputuje 30-tisíc eur

Ľuďom v núdzi poputuje 30-tisíc eur, Slováci tak opäť ukázali, že majú veľké srdce a zmysel pre spolupatričnosť. Vianočná kampaň Lidla s mottom „Deliť sa o vianočnú dobrotu sa oplatí“ naplnila tak svoj cieľ a sladkosti značky Favorina sa premenili na adresnú pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú.
Lidl sumu navýšil
Princíp zbierky bol postavený na jednoduchom, no silnom geste. Za každý predaný produkt značky Favorina venoval Lidl jeden cent na pomoc ľuďom v núdzi. Každý zakúpený produkt danej značky sa tak stal gestom solidarity.
Z predaja sladkostí Favorina sa podarilo vyzbierať presne 23 668 eur. Lidl sa však rozhodol sumu navýšiť z vlastných zdrojov na okrúhlych 30-tisíc eur. Tieto peniaze budú prerozdelené medzi partnerské organizácie, ktoré sú súčasťou dlhodobého projektu Lidla Podeľ sa a pomôž. Ide pritom o viac ako 100 organizácií po celom Slovensku, ktoré denne pomáhajú ľuďom bez domova, týraným matkám, znevýhodneným deťom a seniorom.
Lidl v roku 2025 otvoril 12 nových predajní, patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku
„Naša vianočná kampaň ukázala, aká silná vie byť empatia v období sviatkov, no je dôležité a potrebné, aby sme túto myšlienku spolupatričnosti prežívali aj v iný bežný deň počas roka. Máme obrovskú radosť, že vďaka podpore našich zákazníkov môžeme pomôcť ľuďom v núdzi sumou 30-tisíc eur. Táto kampaň opäť potvrdila, že pomáhať sa skutočne oplatí,“ povedala vedúca CSR oddelenia v Lidli Zuzana Sobotová.
Posolstvo platí naďalej
Napriek tomu, že obdobie Vianoc sa skončilo, posolstvo kampane platí aj naďalej. „Ľudia v nepriaznivých situáciách totiž potrebujú pomoc pravidelne počas celého roka, nielen v čase Vianoc. Pomocnú ruku im môžu zákazníci podať kedykoľvek v ktorejkoľvek predajni Lidl vložením trvanlivých potravín po ich zaplatení do potravinových košov,“ pripomenul Lidl.
Privátne značky na Slovensku lámu rekordy, tvoria už štvrtinu ponuky
Partnerské organizácie pre darované potraviny chodia pravidelne počas celého roka a prerozdeľujú ich ľuďom v núdzi. Lidl podotkol, že vďaka celoročnej zbierke potravín Podeľ sa a pomôž, putujú pravidelne potraviny 20-tisíc ľuďom. Zbierka funguje od roku 2020, pričom od tej doby priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2,8 milióna eur.