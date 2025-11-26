Lidl otvára najmodernejšiu metropolitnú predajňu na Slovensku v nákupnej zóne Bory

Nový koncept metropolitnej predajne prináša zákazníkom vyšší komfort, inteligentné technológie aj ekologické inovácie.
SITA Potravinárstvo
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Lidl stara tura 0039.jpg
Foto: Lidl
Bratislava

Diskontný reťazec Lidl otvoril svoju najmodernejšiu predajňu na Slovensku v nákupnej zóne Bory v Bratislave. Nový koncept metropolitnej predajne s rozlohou 1 448 m² kombinujúcou viaceré funkcie v jednej budove prináša zákazníkom vyšší komfort, inteligentné technológie aj ekologické inovácie.

Vysoký technologický štandard a udržateľnosť

Predajňa zaujme modernou architektúrou s prémiovými materiálmi ako sklo či nerez. Prízemie je venované priestrannému krytému parkovisku, z ktorého sa zákazníci pomocou výťahu alebo travelátorov dostanú „suchou nohou“ priamo na predajnú plochu.

Parkovací systém je inteligentný, vybavený LED informačnými tabuľami a ultrazvukovými snímačmi, ktoré svetelnou signalizáciou ukazujú voľné miesta, čím šetrí čas.

Lidl v Bory implementoval viacero ekologických prvkov ako fotovoltická elektráreň na streche, zelenú strechu, dažďovú záhradu a retenčnú dlažbu na parkovisku, ktorá pomáha zadržiavať vodu v území. Tieto riešenia vytvorili odborníci s cieľom dosiahnuť vysoký technologický štandard a udržateľnosť.

Lidl podporuje komunitné a charitatívne aktivity

Sortiment je na predajnej ploche usporiadaný logicky pre jednoduchú orientáciu a intuitívny pohyb zákazníkov. Zodpovedný je za to 24-členný tím, ktorý zabezpečuje dopĺňanie tovaru, aby regály boli vždy plné a pečivo čerstvé. Okrem tradičných pokladníc má predajňa šesť samoobslužných pokladníc, z toho dve so zväčšeným priestorom pre nablokovaný tovar, čo zrýchľuje vybavenie nákupov.

Lidl tiež podporuje komunitné a charitatívne aktivity. Počas prvého dňa predaja venuje 1 euro z každého nákupu nad 10 € na športové pomôcky pre žiakov Základnej školy Pri kríži a Základnej školy Nejedlého v Bratislave. Zákazníci môžu prispieť k projektom ako „Voda pre stromy v Tatrách“ či podpore vážne chorých detí prostredníctvom nákupu vybraných produktov.

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Potravinová zbierka „Podeľ sa a pomôž“ z predajne v Boroch pomáha neziskovej organizácii Centrum rodiny podporujúcej ľudí v núdzi, vrátane rodín s deťmi, zdravotne znevýhodnených osôb a seniorov.

Podpora spoločnosti Lidl tak nielen prináša moderný a ekologický obchodný priestor, ale aj posilňuje vzťahy s miestnou komunitou a pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Firmy a inštitúcie: Bory MallLidl
Okruhy tém: Nová predajňa Udržateľnosť
