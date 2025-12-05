Mikuláš je tento rok drahší a stúpli aj ceny ovocia, najväčšou ranou pre peňaženky však bude čokoláda

Mikuláš 2025 bude pre slovenské domácnosti citeľne drahší než vlani. Hoci nejde o rekordné zdraženie, typický mikulášsky balíček si tento rok vypýta približne o 10 % viac, najmä ak v ňom dominuje čokoláda či exotickejšie ovocie. Dôvodom sú vysoké ceny kakaa na svetových trhoch, kolísavé ceny ovocia, ale aj domáce faktory v podobe zvýšenej DPH či transakčnej dane, ktoré udržujú infláciu v potravinách okolo štyroch percent.
Najdrahšia je čokoláda
Najväčšiu ranu rozpočtu opäť spôsobuje čokoláda. Hoci ceny kakaa na burze od svojho maxima klesli o viac než dve tretiny, v obchodoch zmenu tak skoro neuvidíme. Podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka zostávajú ceny čokoládových výrobkov vysoké preto, že výrobcovia majú dlhodobé kontrakty s pôvodne vyššou cenou, ktoré sa ešte nepreklopili do koncových cien.
Kakaový prášok či čokoláda na varenie sú medziročne drahšie o 28 až 31 percent, čokoládové tyčinky o 19 percent a mliečna aj plnená čokoláda rastú dvojciferným tempom.
Výrobcovia pritom často siahajú po tichom zvyšovaní cien cez menšie balenia. Spotrebiteľ tak zaplatí viac, aj keď cenovka rast neukazuje naplno. Najvýraznejšou výnimkou je sladené kondenzované mlieko Salko, ktoré zdraželo o rekordných 45 percent a stalo sa najrýchlejšie rastúcou položkou celého mikulášskeho koša.
Ceny kakaa sa prudko prepadli, lacnejšiu čokoládu však pred sviatkami nečakajte, upozorňuje analytik
Drahšie je aj ovocie, ktoré tradične dopĺňa sladkosti. Kiwi medziročne zdraželo o 45 %, banány o 21 %, mandarínky o pätinu. Dôvodom je slabšia úroda v južnej Európe aj vyššie logistické náklady. Miernejšie dražejú jablká a pomaranče o 6 až 7 %.
Naopak, hrozno je extrémne lacné. Jeho cena sa prepadla o viac než polovicu. Vďačí za to vysokej minuloročnej báze aj lepším zásobám, pričom práve hrozno sa tento rok stáva najvýhodnejšou „prémiovou“ položkou do balíčka.
Mliečne výrobky prekvapili
Pozitívnym prekvapením sú mliečne výrobky. Po extrémnom zdražení v roku 2024 sa situácia otočila a maslo je o štvrtinu lacnejšie, mlieko o takmer 10 %. Domácnosti, ktoré si sladkosti pečú samy, tak môžu časť výdavkov pritom ušetriť. Domáce pečenie je vďaka zlacneniu surovín opäť konkurencieschopné oproti kupovaným sladkostiam.
Cukor však rastie naďalej. Práškový cukor je drahší o 28 %, kryštálový o štyri percentá, čo súvisí so slabšou európskou úrodou, vyššími výrobnými nákladmi a daňovým zaťažením. Napriek tomu patrí cukor medzi najpomalšie rastúce položky v košíku.
Produkcia mlieka vo svete rastie, k poklesu cien na Slovensku však nedôjde
Pri pokladni tak môže tradičný balíček vyskladaný zo sladkostí a ovocia vyjsť o 12 až 18 % drahšie než vlani. Domácnosti, ktoré siahnu najmä po čokoláde, pocítia nárast ešte výraznejšie. Kto však balíček doplní lacnejšími položkami, najmä hroznom, jabĺčkami či surovinami na domáce pečenie, vie konečnú cenu zmierniť bez toho, aby balíček pôsobil skromnejšie.
Ako zdôrazňuje Boháček, výsledná cena je tento rok paradoxne viac v rukách samotného Mikuláša než inflácie. „To, či bude Mikuláš drahý alebo nie, závisí od toho, či siahne po čokoláde, alebo dá viac šancu ovociu a domácemu pečeniu,“ dodáva analytik.