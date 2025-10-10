Lidl chce poskytnúť príjemnejšie podmienky pre ľudí s autizmom, spúšťa projekt Tichá hodinka - VIDEO, FOTO

Spoločnosť Lidl prichádza s projektom Tichá hodinka. Vďaka nemu počas každého dňa od 13:00 do 14:00 vo všetkých svojich predajniach vypne väčšinu zvukov, pre pokojnejší nákup pre tých, ktorí to potrebujú.
Partnerom nového projektu Lidla je Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) a odštartovali ho symbolicky 10. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom duševného zdravia.
Trvalá zmena
Zvuky, ktoré sa často spájajú s nákupom, ako pípanie pokladníc, hlasná hudba, či neustále hlásenia z reproduktorov, sú pre mnohých rutinou, ktorú ani nevnímajú. Pre ľudí s poruchou autistického spektra však môžu predstavovať extrémne zmyslové preťaženie. Bežný nákup sa tak pre rodiny s autistickým členom stáva náročnou misiou, plnou stresu a napätia. Aj preto prichádza Lidl s projektom Tichá hodinka.
Lidl vyzbieral pre Červený nos 45-tisíc eur, misiu zdravotných klaunov mohli podporiť aj zákazníci
Projekt nie je jednorazovou iniciatívou ale trvalou zmenou pre každého, kto pri nákupe potrebuje menej podnetov a viac pokoja. Počas tejto hodiny funguje predajňa v stíšenom režime, z reproduktorov nepočuť hudbu ani reklamné hlásenia a stlmené sú aj ostatné hlásenia. V stíšenom režime fungujú tiež pokladnice a vypnuté sú aj ďalšie prevádzkové zvuky.
Projekt je najmä o empatii
„Tichá hodinka nie je len o stíšení hudby, je najmä o empatii, pretože chceme, aby bežný nákup nepredstavoval prekážku. Našim cieľom je poskytnúť príjemnejšie podmienky pre ľudí s autizmom a všetkých, ktorí ocenia menej rušivý nákup,“ priblížila vedúca CSR oddelenia Lidl Zuzana Sobotová.
Lidl pomáha vážne chorým deťom aj vďaka dôvere svojich zákazníkov, podporiť ich môžu kúpou plienok Lupilu
„Mnoho ľudí na autistickom spektre má zmyslovú citlivosť, teda výrazne a intenzívnejšie počujú zvuky, vnímajú svetlo a iné zmyslové vnemy. V rôznych prostrediach môže byť tých podnetov tak veľa a môžu byť tak intenzívne, že nastáva takzvané zmyslové preťaženie, teda nie sú schopní spracovávať ďalej tieto podnety,“ vysvetlil riaditeľ organizácie SPOSA Ivan Štubňa s tým, že takéto preťaženie sa prejavuje prehnanými reakciami, ako je zakrývanie uší či záchvaty úzkosti.