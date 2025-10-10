Lidl chce poskytnúť príjemnejšie podmienky pre ľudí s autizmom, spúšťa projekt Tichá hodinka - VIDEO, FOTO

Projekt nie je jednorazovou iniciatívou, ale trvalou zmenou pre každého, kto pri nákupe potrebuje menej podnetov a viac pokoja.
Lidl
Hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák, riaditeľ SPOSA Ivan Štubňa, jeho brat Michal Štubňa s autizmom.
Spoločnosť Lidl prichádza s projektom Tichá hodinka. Vďaka nemu počas každého dňa od 13:00 do 14:00 vo všetkých svojich predajniach vypne väčšinu zvukov, pre pokojnejší nákup pre tých, ktorí to potrebujú.

Partnerom nového projektu Lidla je Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) a odštartovali ho symbolicky 10. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom duševného zdravia.

Trvalá zmena

Zvuky, ktoré sa často spájajú s nákupom, ako pípanie pokladníc, hlasná hudba, či neustále hlásenia z reproduktorov, sú pre mnohých rutinou, ktorú ani nevnímajú. Pre ľudí s poruchou autistického spektra však môžu predstavovať extrémne zmyslové preťaženie. Bežný nákup sa tak pre rodiny s autistickým členom stáva náročnou misiou, plnou stresu a napätia. Aj preto prichádza Lidl s projektom Tichá hodinka.

Projekt nie je jednorazovou iniciatívou ale trvalou zmenou pre každého, kto pri nákupe potrebuje menej podnetov a viac pokoja. Počas tejto hodiny funguje predajňa v stíšenom režime, z reproduktorov nepočuť hudbu ani reklamné hlásenia a stlmené sú aj ostatné hlásenia. V stíšenom režime fungujú tiež pokladnice a vypnuté sú aj ďalšie prevádzkové zvuky.

Projekt je najmä o empatii

Tichá hodinka nie je len o stíšení hudby, je najmä o empatii, pretože chceme, aby bežný nákup nepredstavoval prekážku. Našim cieľom je poskytnúť príjemnejšie podmienky pre ľudí s autizmom a všetkých, ktorí ocenia menej rušivý nákup,“ priblížila vedúca CSR oddelenia Lidl Zuzana Sobotová.

Mnoho ľudí na autistickom spektre má zmyslovú citlivosť, teda výrazne a intenzívnejšie počujú zvuky, vnímajú svetlo a iné zmyslové vnemy. V rôznych prostrediach môže byť tých podnetov tak veľa a môžu byť tak intenzívne, že nastáva takzvané zmyslové preťaženie, teda nie sú schopní spracovávať ďalej tieto podnety,“ vysvetlil riaditeľ organizácie SPOSA Ivan Štubňa s tým, že takéto preťaženie sa prejavuje prehnanými reakciami, ako je zakrývanie uší či záchvaty úzkosti.

