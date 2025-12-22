Potravinárska komora zhodnotila rok 2025, negatívne vníma nízky podiel slovenských potravín v obchodoch

Potravinárska komora Slovenska (PKS) na svojom valnom zhromaždení v Turčianskych Tepliciach zhodnotila rok 2025 a stanovila ciele na ďalšie obdobie. Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva Vladimíra Vnuka, akademickej obce, štátnych inštitúcií a obchodu PKS upozornila na potrebu systémovej podpory spracovateľského priemyslu s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a stabilizácie podnikateľského prostredia.
Rok 2025 bol pre potravinárstvo obdobím náročného vysporiadania sa so zvyšujúcimi sa nákladmi a snahou udržať konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na domácom i európskom trhu. Potravinárstvo sa stalo súčasťou strategických diskusií o budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a plánovanej podpore v novom finančnom rámci. Hlavnými témami diskusií boli odstránenie investičného dlhu a zjednodušenie legislatívnych a administratívnych pravidiel s cieľom zachovať konkurenčnú pozíciu odvetvia na Slovensku a v celej EÚ.
Potrebná je systémová podpora
Slovenské potraviny tvorili v roku 2025 len 40,4 % podielu na pultoch obchodov, čo komora hodnotí negatívne. Negatívne saldo zahraničného obchodu s potravinami dosiahlo v roku 2024 sumu 2,613 miliardy eur.
Cukrári upozorňujú na nelegálny predaj vianočných zákuskov, štát prichádza takmer o 20 miliónov eur ročne
Prezident PKS Daniel Poturnay vo svojom príhovore vyzdvihol, že rok 2025 priniesol množstvo nových a podstatných diskusií na národnej a európskej úrovni o podmienkach podnikania v potravinárstve a potrebnej udržateľnej konkurencieschopnosti. Zdôraznil potrebu systémovej podpory, odstránenia investičného dlhu a zlepšovania podnikateľského prostredia.
V roku 2025 komora očakávala a presadzovala vyhlásenie prvých výziev pre marketing a nové technológie po schválení štátnych pomoci. PKS hodnotí prínos týchto schém pozitívne, no žiada zvýšené financovanie pre potravinárov vzhľadom na nízky podiel slovenských výrobkov a prehĺbenie zahraničného obchodu.
Komora bude naďalej partnerom
Legislatívne zmeny ovplyvnili fungovanie podnikov, vrátane konsolidácie verejných financií. Komora sa aktívne zapájala do pracovných skupín venovaných potravinovému právu a konzultovala európsku legislatívu, napríklad nariadenia o cezhraničnom vymáhaní nekalých praktík či revízie potravinového práva.
Symbol Slovenska je ohrozený, pekári volajú po legislatívnej ochrane domáceho chleba
Poturnay ocenil aj medzinárodné úspechy a upevnenie pozície komory, ktorá organizovala semináre a projekty ako European Food&Wine. Podľa neho slovenské potravinárstvo má potenciál stať sa dôležitým ekonomickým pilierom, ak štát zabezpečí spravodlivé a stabilné podmienky. Komora bude naďalej partnerom pre tvorcov politík a podporou pre svojich členov.
Na záver valného zhromaždenia poďakoval partnerom z akademickej obce, štátnej správy a obchodu za spoluprácu a zdôraznil víziu komory ako silného a moderného zástupcu potravinárstva pripraveného čeliť výzvam v oblasti udržateľnosti a inovácií.
Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb založeným potravinárskymi firmami na Slovensku od roku 2002. Združuje 57 členov a zastáva záujmy potravinárskeho priemyslu v legislatíve, konkurencieschopnosti, ochrane spotrebiteľa aj životného prostredia s dôrazom na kvalitu a udržateľný rozvoj.