Lidl pomáha vážne chorým deťom aj vďaka dôvere svojich zákazníkov, podporiť ich môžu kúpou plienok Lupilu

Projekt potravinového reťazca Lidl „Od začiatku v dobrých rukách“ funguje od marca 2018. V rámci neho venuje Lidl 10 centov z každého predaného balenia plienok značky Lupilu na pomoc pre vážne zdravotne znevýhodnené deti. Vďaka tomu každý týždeň podporí jedno dieťa pomocou v hodnote 2 500 eur. Spoločne so zákazníkmi venoval za uplynulých sedem rokov 850 000 eur 340 rodinám.
„Keď sme v roku 2018 spúšťali projekt Od začiatku v dobrých rukách, hovorili sme si, že ak dokážeme pomôcť aspoň niekoľkým deťom, bude to stáť za to. Máme obrovskú radosť, že počet podporených rodín už presiahol 340. To by však nebolo možné bez dôvery našich zákazníkov. Spolu sme ukázali, že aj malé gesto pri nákupe môže znamenať veľkú pomoc v živote iných,“ hovorí vedúca oddelenia CSR v Lidl Slovenská republika Zuzana Sobotová.
Tretí ročník projektu
Aktuálne prebieha prihlasovanie do 3. ročníka projektu. Reťazec avizuje, že ak má niekto vo svojom okolí rodinu s malými deťmi v neľahkej životnej situácii, o ktorej vie, že potrebuje pomoc, alebo ide práve o neho, môže sa prihlásiť.
Lidl každý týždeň podporí jednu rodinu sumou 2 500 eur. Do projektu sa môžu prihlásiť rodiny s malými deťmi do 4 rokov veku so závažným zdravotným znevýhodnením alebo iným vážnym zdravotným problémom.
Za každou rodinou sa skrýva výnimočný príbeh
Za každou podporenou rodinou sa skrýva výnimočný príbeh. „Ku každému prípadu pristupujeme individuálne a je pre nás mimoriadne dôležité, aby pomoc, ktorú v rámci tohto projektu poskytujeme, bola adresná. Príbeh každého jedného dieťaťa, ktoré sme podporili, je pre nás obrovskou motiváciou pokračovať aj ďalej,“ dodala Sobotová.
Lidl garantuje dôkladné posúdenie každej prijatej žiadosti a pomoc poskytuje deťom podľa ich špecifických potrieb. Projekt deťom v minulosti zabezpečil rôzne druhy rehabilitačných pobytov, terapie a cvičenia či špeciálne zdravotné pomôcky.
Partner projektu
Aby každá pomoc bola šitá na mieru konkrétnej rodine, Lidl spolupracuje s neziskovou organizáciou Nadácia pre deti Slovenska, ktorá je partnerom projektu. „Spolupráca na grantovom programe Od začiatku v dobrých rukách so spoločnosťou Lidl bola zmysluplným rozhodnutím. Pri pravidelnom kontakte s rodinami s deťmi s vážnymi zdravotnými ťažkosťami, ktoré finančne podporujeme, vidíme, že tento program naozaj prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu ich detí, alebo ho aspoň stabilizuje,“ hovorí správca Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.
„Náklady na zdravotnú starostlivosť sú pre tieto rodiny, najmä v aktuálnej dobe neadresných konsolidačných opatrení, výraznou finančnou záťažou. O to viac si vážime, že Lidl prejavuje ako veľký hráč na slovenskom trhu zodpovedný prístup a spoločnosti svoje zisky vracia späť formou efektívnej pomoci,“ uzavrel.