BILLA má za sebou úspešný rok 2025. Rozšírila sieť predajní, získala ocenenia a podporila mnohé projekty

Spoločnosť BILLA Slovensko zažila v roku 2025 výrazný rast, inovácie a posilnenie komunitných projektov. Rozšírila svoju sieť o desať nových supermarketov a zrekonštruovala 24 prevádzok, pričom celkovo má už 247 predajní, z toho 65 VIVA BILLA na čerpacích staniciach OMV. Komfort nákupov zvýšila aj donášková služba Wolt, dostupná už v 19 mestách s bohatou ponukou viac než 7 000 produktov. Uvádza sa to v zverejnenej tlačovej správe.
Prestížne ocenenia produktov
Výrazným krokom bolo premiérové zapojenie sa do hudobného festivalu Pohoda, kde BILLA ponúkala nielen potraviny, ale aj diskusie spájajúce jedlo s aktuálnymi témami. Spolupráca s Fun rádiom priniesla živé vysielania z predajní BILLA a zapojenie sa do rôznych podujatí. Znova otvorená najväčšia predajňa na Slovensku na Bajkalskej ulici v Bratislave ponúka rozšírené služby vrátane sushi baru, vlastnej pekárne či ekologických prvkov.
Produkty BILLA získali viaceré prestížne ocenenia. Extra džemy Chute Slovenska bodovali vo voľbe spotrebiteľov, značka Clever bola vyzdvihnutá v súťaži Superbrands, a sortiment si vyslúžil prvenstvá v prieskume Best Buy Award. Nové privátne značky ako káva TIRA alebo kvety Bon Via Flora rozšírili sortiment siete.
Najstaršia privátna značka v sieti BILLA, Clever, je na trhu už viac ako 20 rokov
V oblasti udržateľnosti BILLA vyrobila vďaka svojmu systému BILLA Energy 4 700 MWh vlastnej elektrickej energie, čo znamená nárast o 111 % oproti roku 2024 a úsporu viac ako 1 095 ton CO2, spolu s finančnou úsporou približne 800 000 eur. Navyše spoločnosť ukončila predaj vajec z klietkového chovu a darovala potraviny po expirácii a nadbytočné živočíšne produkty na charitatívne účely alebo zvieracím útulkom.
Sociálne projekty spoločnosti BILLA sú zamerané na deti, zdravie a komunitu. Preventívny program Zdravé oči už v škôlke zmeral zrak viac než 20 000 deťom, pričom 9 % vyžadovalo odbornú starostlivosť. BILLA podporuje tiež kliniku detskej oftalmológie, futbalové projekty či environmentálny projekt Olejko chráni prírodu so zozbieranými 17 tonami použitých tukov.
Projekty aj športové aktivity
Pomoc rodinám v núdzi prebieha napríklad cez projekt CHLEBODARCA, ktorý priniesol sociálne bývanie na východe Slovenska. Podpora krajčírskych dielní pre ľudí v zraniteľných skupinách vytvorila 1,5 pracovného úväzku. BILLA prispela aj do Vianočnej zbierky potravín za viac ako 9 400 eur.
Športové aktivity v roku 2025 zahŕňali 11 behov s takmer 1 700 kilometrami a BILLA bola hlavným partnerom najväčšieho štafetového behu Od Tatier k Dunaju, ktorý mal charitatívny charakter na podporu zdravia detí. Grantový program ŠPORTUJTE PRE ZDRAVIE podporil komunitný šport sumou 20 000 eur. BILLA je hlavným partnerom Niké ligy i partnerom lyžiarov Žampovcov.
Dôchodcovia si v BILLA nakúpia lacnejšie, reťazec spúšťa špeciálnu zľavu raz do týždňa
Spoločnosť tiež aktívne podporuje diverzitu a inklúziu, napríklad prostredníctvom partnerstva s festivalom Dúhový PRIDE Bratislava, a vytvára pracovné prostredie rešpektu a bezpečia pre všetkých bez ohľadu na rozdiely.
BILLA, s.r.o., súčasť medzinárodného koncernu REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Prevádzkuje 182 supermarketov s viac ako 4 400 zamestnancami. Sortiment obsahuje vlastné značky ako Clever, BILLA Premium, Bon Via, Mäsiarov výber či organické produkty BILLA Bio a domáce Chute Slovenska.