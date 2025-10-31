Volko sa už pripravuje na ďalšiu sezónu, čoskoro zamieri do Afriky

Elitný slovenský šprintér Ján Volko sa už pripravuje na nasledujúcu sezónu. Po novom roku čaká na 28-ročného Bratislavčana už dvanásta medzinárodná halová sezóna.
Po zaslúženej pauze začínal Volko v talianskom Livignu. „Sezónu sme začali vysokohorským sústredením. Je to naša prvá taká skúsenosť, bývali sme vo výške 1800 metrov nad morom a chodili na turistiku až do výšky 3100 metrom. Bolo to super a všetko vyšlo podľa plánov,“ prezradil najrýchlejší Slovák.
Aktuálne sa pripravuje v Skalke pri Kremnici a v tomto roku ešte vycestuje do Stellenboschu. „Teraz sme na sústredení v Skalke pri Kremnici ako každý rok. Čaká nás ešte hlavné sústredenie pred sezónou v Juhoafrickej republike, od polovice novembra skoro až do Vianoc. Zatiaľ ide všetko podľa plánov a je v poriadku,“ ozrejmil Volko.
Ako informovala spoločnosť Top Athletics, na prelome rokov musí Volko nájsť možnosti na halovú prípravu v zahraničí. Zamieri teda do maďarskej Nyiregyházi alebo rakúskej Viedne.
„S úvodnými štartami sa ráta v druhej polovici januára, jeho kalendár štartov sa pripravuje a bude známy neskôr. Vrcholom by však mal byť svetový halový šampionát 20. marca v poľskom meste Toruň. Dosiaľ štartoval na piatich halových MS od roku 2016,“ uvádza Top Athletics.
Na HMS bol Volko na 60 m najlepšie šiesty v Birminghame 2018. Absolvoval už šesť halových ME a v nich získal zlato, striebro aj bronz. Volkov slovenský rekord z roku 2020 má hodnotu 6,55 sekundy.
Aktuálny limit na HMS je 6,59 sekundy, pričom do počtu 56 účastníkov sa budú ďalší „doberať“ na základe výkonov v sezóne 2026.